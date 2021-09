5° Pink is Better League a Roseto, il programma del torneo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si disputa in questo weekend la 5° edizione della ‘Pink is Better League’, organizzata dal nostro direttore sportivo Laura Ortu e per il secondo anno consecutivo in programma al PalaMaggetti di Roseto. Oltre alle nostre ARAN Cucine Panthers Roseto, saranno di scena altre tre formazioni di Serie B: Basket Girls Ancona, Salerno Basket 92 e Club Basket Frascati. L’accesso al palasport sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass, o con tampone negativo effettuato entro 48 ore dalla partita. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming.

Questo il programma del torneo:

SABATO 25 SETTEMBRE

18:30 Club Basket Frascati-Salerno Basket 92

20:30 ARAN Cucine Panthers Roseto-Basket Girls Ancona

DOMENICA 26 SETTEMBRE

17:00 Finale 3/4 posto

19:00 Finale 1/2 posto