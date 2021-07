5° edizione La Corsa del Dottor Carlo a Cepagatti il 17 luglio

CEPAGATTI – Con innumerevoli sforzi, l’Asd Ciclistico Cepagatti ha intrapreso con entusiasmo l’organizzazione della Corsa del Dottor Carlo per juniores in data sabato 17 luglio. In un primo momento la gara era calendarizzata nel giorno di Pasquetta ma le condizioni generali del momento a livello di emergenza sanitaria non potevano permettere all’epoca uno svolgimento in sicurezza della quinta edizione.

Carlo Santuccione era noto per la passione che ha avuto per questo sport ed è riuscito a trasmetterla a tanti uomini e ragazzi, per i quali è sempre stato un amico, un confidente e un secondo padre prima ancora che nella sua professione di medico.

Il percorso rimane confermato come negli anni precedenti: dieci giri di un anello di 11,6 chilometri tra Cepagatti e Villareia che si fa al contrario rispetto alle tante edizioni del Criterium d’Abruzzo e della tappa della Tirreno-Adriatico disputata nel 2016.

“La nostra esemplare organizzazione – spiega a nome del comitato organizzatore Fabio Cascini – sta facendo un lavoro straordinario per permettere ancora una volta alla Corsa del Dottor Carlo di essere una manifestazione di riferimento per i migliori juniores a livello nazionale. Sarà sicuramente uno spettacolo per tutti a fronte delle attuali condizioni sanitarie in cui faremo molta attenzione con le normative anti contagio per staff, atleti e addetti ai lavori. Un ringraziamento all’amministrazione comunale che ci supporta e a tutti i nostri sponsor, in particolar modo MBI Gas&Luce, Nuova Clima srl e Autotrasporti Tralfo della famiglia Fonzi, che ci aiutano a crescere e a portare avanti questa edizione che serve ancora di più ad alimentare e a consolidare la tradizione del ciclismo nella città di Cepagatti”.

Albo d’oro: 2017 Alessandro Greco, 2018 Luca Roberti, 2019 Immanuel D’Aniello, 2020 Manlio Moro.