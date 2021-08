41ma Scarpinata Farese, gara podistica su strada a Fara San Martino

FARA SAN MARTINO – A pochi giorni dalla 41°edizione, comincia ad entrare nel vivo la fase preparatoria della Scarpinata Farese, grazie al lavoro dello staff del Gruppo Sportivo La Sorgente Fara San Martino, una società capace di garantire la continuità nel mondo del podismo su strada e tanti anni di onorata attività alle proprie spalle.

A Fara San Martino si corre domenica 22 agosto in memoria di Angela Paci e Costantino Cipollone.

In un periodo di palese difficoltà a livello generale, a fronte dell’emergenza Covid-19, la Scarpinata Farese continua ad avere la scorza dura e a ricevere manifestazioni di stima da tutto l’ambiente podistico regionale ed extra-regionale: non può che essere quindi essere il miglior preludio all’ambizioso traguardo dei quaranta anni dalla nascita del Gruppo Sportivo La Sorgente Fara San Martino.

Da coprire due giri di 4 chilometri cadauno con ben poca pianura, il resto tutta salita e discesa in un tracciato chiuso completamente al traffico. Ad accompagnare la gara agonistica anche quelle per i giovani su diverse distanze come da programma: 100 metri da 0 a 5 anni, 200 metri per 6-7 anni, 400 metri per 8-9 anni, 800 metri per 10-12 anni, 1200 metri per 13-15 anni.

“La nostra competenza organizzativa, il blasone dell’evento e la folta partecipazione – spiegano in una nota gli organizzatori – sono motivo di orgoglio e suscitano di anno in anno una grande emozione, quest’anno maggiormente visto che riprendiamo il cammino interrotto lo scorso anno a causa della pandemia . Si ringraziano per la collaborazione il Pastificio De Cecco, il Comune di Fara San Martino e i tanti collaboratori per puntare al successo pieno della manifestazione”.

PROGRAMMA DOMENICA 22 AGOSTO

– Ritrovo alle 16:00 presso la Villa Comunale

– Partenza gare giovanili alle 17:30

– Partenza della gara competitiva e passeggiata alle 18:00

– Premiazioni alle 19:00

ISCRIZIONI E MODALITA’

Le iscrizioni per i singoli, non competitiva e ragazzi si ricevono anche il giorno della gara fino alle ore 17:00. Per i gruppi fino alle 24:00 del 20 agosto, all’indirizzo timingrun@gmail.com oppure on-line nella sezione dedicata alle società sul sito www.timingrun.it . Per quel che concerne le quote 7 euro (competitiva e passeggiata), 10 euro (solo competitiva) il giorno della gara e 3 euro (gare giovanili).