40 anni di Avis Nereto: il programma degli eventi estivi

NERETO – Per celebrare i 40 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 28 luglio 1979 grazie al Dott. Sandro Maretti che, insieme ad altri soci, diede vita a questa Associazione di promozione del dono del sangue in tutta la Val Vibrata, l’Avis Nereto ha deciso di organizzare e prendere parte ad una serie di eventi che, a partire da luglio e fino al mese di settembre, vedranno soci, amici e volontari, in prima linea sul territorio per illustrare le attività svolte dall’Associazione. Queste le iniziative messe in campo per il mese di luglio 2019.

Dal 3 al 7 luglio l’Avis Nereto sarà presente, con un suo stand in piazza Cavour, all’interno della manifestazione “A tutta Birra” organizzata dall’Associazione Culturale Nereto 2000. Nel corso della serata d’apertura del 3 luglio ci sarà la presentazione, mediante la proiezione di un filmato, dell’AVIS con tutte le attività che realizza a livello nazionale. A seguire sarà illustrata l’opera svolta dalla locale sezione, ricostruendo quanto fatto in questi 40 anni di vita in tutto il territorio della Val Vibrata per la promozione del dono del sangue. L’Associazione fornirà allo staff della manifestazione le magliette e i cappellini con logo “Avis Nereto 40°”.

Dal 17 al 20 luglio l’Associazione parteciperà, con il “Trofeo Avis 40°” al “Torneo di pallacanestro Memorial Fausto Minora” organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallacanestro Val Vibrata” di Nereto. Infine, dal 26 al 28 luglio, l’AVIS NERETO parteciperà, con un proprio stand in piazza Cavour, alla manifestazione “Bambini in Festa” con giochi, gonfiabili, artisti di strada, animazione, buon cibo e musica.

“Vogliamo ringraziare innanzitutto tutti i donatori ed i soci che, in questi 40 anni di vita dell’Avis Nereto, non hanno mai fatto mancare il loro sangue ed il loro supporto, poi un grazie va al Sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, all’Assessore Augusto Di Berardino, e tutta l’Amministrazione comunale per il sostegno e la disponibilità che hanno dimostrato nell’organizzazione degli eventi con i quali celebreremo i 40 anni dalla nascita della nostra Associazione” sottolinea il Presidente dell’Avis Nereto, Antonio Bruni. “Un grazie di cuore va poi alle associazioni che ci ospiteranno e collaboreranno con noi nelle varie iniziative messe in campo, all’AVIS Tortoreto ed al suo Presidente, Barbara Sarti, per la preziosa collaborazione nello svolgimento delle varie iniziative organizzate in Vibrata e nella costa ed al Dott. Manlio Ricciotti per la grande opera svolta in Associazione e per la grande disponibilità verso l’AVIS. Invitiamo ovviamente tutti i cittadini a venirci a trovare per avere informazioni e delucidazioni sulle nostre attività e sulla donazione del sangue. Gli eventi per celebrare i 40 anni dalla fondazione dell’Avis Nereto riprenderanno nel mese di settembre con tante sorprese e la festa ufficiale”.

INFORMAZIONI, ORARI

Per informazioni ulteriori visitate la pagina Facebook e Instagram AVISNERETO. Sito web: www.avisneretotortoreto.it, e-mail: avisnereto@gmail.com.

L’AVIS NERETO ricorda che, il centro di raccolta del sangue sul territorio, si trova presso la Palazzina Rosa dell’Ospedale “Val Vibrata” a Sant’Omero ed è attivo il mercoledì ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 11:30. Per informazioni si può contattare il numero 347/8268813.

“Lanciamo un appello a tutti, con particolare attenzione alle giovani generazioni, affinché vadano a donare per il bene di tutti e come atto di solidarietà senza eguali, ma anche perla propria salute, considerato che il donatore periodico è sempre sotto controllo medico. Inoltre c’è sempre più bisogno di sangue e la popolazione dei donatori è sempre più avanti con l’età. Confidiamo nella loro sensibilità a questo” sottolineano i rappresentanti dell’AVIS NERETO.