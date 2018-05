Teramo: le indennità della Gestione Commissariale

TERAMO – Ai fini di una corretta informazione dell’opinione pubblica, stante anche l’avvenuta diffusione di notizie totalmente inesatte al riguardo, si precisa che le indennità percepite dal Commissario Straordinario del Comune di Teramo, Prefetto dottor Luigi Pizzi, e dai due sub-commissari, dott. Edoardo D’Alascio e dott.ssa Chiara Fabrizi, ammontano a un totale mensile lordo di € 10.448,09.

In particolare, il Commissario Straordinario percepisce una indennità mensile lorda di € 4.749,13 per un netto mensile di € 2.547,75.

In totale, quindi, la gestione commissariale ha un costo mensile di € 10.448,09, a fronte del costo totale della amministrazione ordinaria precedentemente in carica pari a € 30.922,42 mensili lordi, di cui € 20.492,30 per le indennità del Sindaco e dei componenti la Giunta e € 10.430,12 per il personale componente lo staff del Sindaco, decaduto all’atto dell’insediamento del Commissario.

Quanto sopra, senza tener conto delle ulteriori indennità che venivano erogate ai Consiglieri Comunali.