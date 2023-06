35° Meeting Giovanissimi di ciclismo: strade chiuse a Montesilvano

MONTESILVANO – In occasione del 35’ Meeting Nazionale Giovanissimi di ciclismo, in programma da giovedì 15 a domenica 18 giugno, il comandante della polizia locale Nicolino Casale ha disposto la seguente ordinanza:

Per il giorno di Giovedì 15 Giugno 2023 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e comunque fino ad ultimazione della manifestazione (sfilata):

• Chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di Sosta” con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, di Via Ungheria, via A.Moro tratto via Ungheria/via D’Andrea e via D’Andrea tratto via Moro/ ingresso Pala DeanMartin;

Per il periodo dalle ore 9,00 del 15 Giugno alle ore 16,00 del 18 Giugno 2023 e comunque fino ad ultimazione della manifestazione:

• Chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di Sosta” con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, su di parte di Via Rossi tratto via Moro/Trav.IV ;

• Chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di Sosta” con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, su intera area Parcheggio interposta tra via Rossi e via Washington (dietro Polena) da trav.I a Trav. IV;

Per il giorno di Venerdì 16 Giugno 2023 dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e comunque fino ad ultimazione della manifestazione:

• Chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di Sosta” con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, su di parte di Inghilterra tratto via Lussemburgo/via Strasburgo;

Per il giorno 16 Giugno 2023 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – 17 Giugno 2023 dalle ore 6,00 alle ore 19,00

– 18 Giugno 2023 dalle ore 6,00 alle ore 16,00 e comunque fino ad ultimazione della manifestazione (per gara ponte sul saline);

• Chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di Sosta” con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, su di parte di D’Andrea tratto ingresso “The Space Cinema”/Rotatoria;

Per il giorno di Sabato 17 Giugno 2023 dalle ore 6,00 alle ore 17,00 e comunque fino ad ultimazione della manifestazione:

• Chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” e “Divieto di Sosta” con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, su di parte di via Maresca tratto trav.III/trav.IV;

• Installazione di altra segnaletica consequenziale (deviazione, preavviso, luminosa ecc.) di cui ai precedenti punti.