3° Festival dell’arrosticino e del formaggio fritto a Campli

Azienda Agricola Di Pancrazio in bella mostra, questa volta con un programma ambizioso che già profuma di grande successo. Si parte questa sera

CAMPLI – Campli vive un altro momento di grande promozione del territorio legato all’Azienda Agricola Di Pancrazio che per l’evento di cui parliamo offrirà solo prodotti di produzione propria. Un cartellone intenso, ma soprattutto importante quello in partenza a cura della neonata Palma&20. Da oggi a domenica si alterneranno sul palco i nomi del momento.

Grande debutto questa sera con i Regina, la più attraente cover dell’intramontabile gruppo musicale dei Queen.

Domani sarà la volta del concerto di Famao, nuovo idolo della musica melodica in chiave moderna e social. Già per queste due serate, stante la popolarità degli artisti, associata all’appuntamento gastronomico d’eccellenza, si stima un grande afflusso di pubblico e pertanto, se ne consiglia l’arrivo in tempo utile ad occupare posti al tavolo.

La kermesse segue accogliendo, sabato prossimo, il noto volto del Grande Fratello: Pierpaolo. Il personaggio televisivo ha colmato la sua notorietà con un brano musicale che tutti hanno memorizzato e non deluderà i suoi numerosi fans che hanno già chiamato da tutta Italia. Il fenomeno, associato ad un interessante Dj Set regalerà una bellissima serata. Ne siamo sicuri.

Serata tipicamente abruzzese, questa volta per intero, con la domenica sera in compagnia del Tequila & Montepulciano Band. Una band seguitissima, per la quale è ipotizzabile il sold-out (www.tequilaemontepulcianoband.com).

L’edizione corrente del Festival dell’arrosticino e del formaggio fritto, si presenta così particolarmente ricca sotto tutti gli aspetti. Il programma musicale è davvero di grande portata. Gli stand gastronomici che aprono già dalle 18.00 per assicurare un buon servizio agli afflussi di pubblico che si prevede numerosissimo sono ormai testati negli anni e sapranno regalare degustazioni davvero genuine, come si dice: a km zero!

Inutile dire che l’allestimento dell’imponente manifestazione è stato possibile grazie ad una valida sinergia di tutte le risorse locali, dagli enti alle associazioni. Per l’occasione, è stato predisposto un piano di sicurezza addirittura sovradimensionato perché sia assicurato il divertimento senza rischi.

La manifestazione usufruisce del Patrocinio del Comune di Campli che nella persona del Sindaco Federico Agostinelli ha sottolineato l’importanza dell’evento che unitamente ad altre iniziative estive porta in alto e soprattutto in vista il nome di Campli: uno dei borghi più belli d’Italia. In particolare, la valorizzazione dei prodotti dell’Azienda Agricola Di Pancrazio rende merito ad un territorio ricco di storia, ma a vocazione agricola, in un momento in cui l’attenzione alla provenienza del cibo è molto alta.

Per tutte le serate, sarà presente il pullman regia di Itinerari, la nota trasmissione televisiva che durante tutta la manifestazione si farà carico di documentare dal vivo, passo passo, gli eventi in corso.

L’organizzazione, al fine di assicurare una piacevole serata a tutti gli ospiti, anche al fine di rispettare tutte le prescrizioni anti Covid-19, raccomanda di arrivare con particolare anticipo per evitare assembramenti in entrata ed assicurare la migliore funzionalità di tutti i servizi predisposti.