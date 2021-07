29° Trofeo “Domenico Bosica Roller Race” a Martinsicuro

MARTINSICURO – Si svolgerà sabato 31 luglio e domenica 1 agosto la 29° edizione del “Domenico Bosica Roller Race”, importante evento estivo del pattinaggio organizzato come da tradizione a Martinsicuro dalla Asd “Rolling Pattinatori D. Bosica” che richiamerà alcuni dei migliori atleti del panorama italiano ed europeo reduci dai successi dei Campionati Europei 2021 appena disputati a Canelas in Portogallo.

Il Trofeo Internazionale, valevole come tappa della Coppa Italia, rappresenta una immancabile vetrina per società e atleti e si inserisce in un più ampio contesto di sport e divertimento per tutto il settore nazionale ed internazionale di pattinaggio corsa. Questa edizione sarà poi arricchita da un momento speciale, l’intitolazione sabato 31 luglio alle ore 19:00 dello storico impianto truentino di pattinaggio a Domenica Bosica, anima del pattinaggio locale e fondatore della società prematuramente scomparso.

“In un periodo così particolare, segnato dai postumi della pandemia e da mille difficoltà nell’organizzare eventi sportivi di questa portata, siamo onorati di poter registrare ben 420 iscritti, con diversi atleti che giungeranno a Martinsicuro reduci dai Campionati Europei appena svoltisi in Portogallo, un vero e proprio attestato di stima per la nostra società e di affetto verso questo trofeo e la nostra associazione” dichiara il Presidente della Asd “Rolling Pattinatori D. Bosica”, Tina Bosica. “Un grazie di cuore va all’Amministrazione comunale tutta, al Sindaco ed Consigliere delegato allo Sport perché ci hanno sostenuto in tutti gli aspetti organizzativi dell’evento, non facendoci mai mancare il proprio sostegno. Un grazie poi glielo vogliamo dedicare, di cuore, per la decisione di intitolare l’impianto di Martinsicuro alla memoria di Domenico Bosica, mio padre, fondatore e anima di questa splendida realtà. Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a partecipare e chiediamo loro una mano affinché il tutto si possa svolgere nel pieno rispetto delle normative legate al contrasto del Covid-19”.

“Solitamente in questo periodo dell’estate sono tutti in vacanza, così non è per i migliori atleti del pattinaggio corsa, protagonisti in questo scorcio di fine luglio sì sul mare delle coste abruzzesi, ma per impegni legati all’attività sportiva” sottolinea il Presidente della FISR Abruzzo (Federazione Italiana Sport Rotellistici) Giovanni Di Eugenio. “Siamo come consuetudine a Martinsicuro per il classico Trofeo “Domenico Bosica Roller Race” organizzato dalla Asd “Rolling Pattinatori D. Bosica”. Ultimato il Campionato Europero, dove i nostri atleti abruzzesi si sono distinti, le gare di Martinsicuro saranno l’occasione per le conferme o per nuove valutazioni da parte del Commissario della Nazionale Massimiliano Presti”.

Come da tradizione i portacolori della società truentina si sono distinti nei Campionati Europei 2021 di Canelas con ottimi piazzamenti e altrettante medaglie. Leonardo De Angeli conferma la ottima annata e l’ingresso nell’Europa che conta portando a casa ben tre medaglie: Argento nella 500 mt sprint e nella 3000 mt americana a squadre (staffetta), Bronzo nella 1000 mt sprint pista, oltre ad un 9 posto nella 200 mt crono, 6 posto nei 100 mt crono in corsia e un 6 posto nel giro sprint strada. Asja Varani conferma ormai il suo grande valore atletico in campo europeo nella “massima categoria assoluta” portando a casa due medaglie di bronzo, nella 200 mt crono ad atleti contrapposti pista e nella 3000 mt americana a squadre (staffetta) pista, due quinti posti nella 500 mt sprint pista e giro sprint strada, sesto posto nella 100 mt sprint in corsia strada. Alessio Clementoni ed Edda Paluzzi, reduci da annata sfortunata causa infortuni che hanno costretto gli atleti a lunghi stop forzati sono riusciti grazie alle loro abilità tecniche e sportive a fare gare eccelse e conquistare rispettivamente un 6 posto nella 15000 eliminazione strada e un 8 posto nella 10000 punti/eliminazione pista.

“Il Trofeo Internazionale “Domenico Bosica Roller Race” rappresenta uno degli eventi sportivi clou per Martinsicuro e richiama, ogni volta centinaia di atleti di livello assoluto ed appassionati da tutta Italia ed Europa trasformando lo storico impianto truentino nella “capitale” del pattinaggio italiano” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni e il Consigliere con delega allo Sport Alessandro Casmirri. “Per noi è un onore poter ospitare il gotha del pattinaggio italiano ed europeo e poter festeggiare i nostri atleti reduci da importanti successi ai recenti Campionati Europei. Questa edizione poi ha un sapore particolare perché andremo a intitolare l’impianto a un illustre concittadino, Domenico Bosica, fondatore e anima di questa splendida realtà che si chiama Asd “Rolling Pattinatori D. Bosica” e autentico maestro per tante generazioni di martinsicuresi”.