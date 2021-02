“20XX”, in arrivo il videoclip del primo singolo degli Algoritmo

TERAMO – Martedì 9 febbraio alle 15:30 verrà ufficialmente presentato in diretta TV su Super J (canale 634), il videoclip del primo singolo degli Algoritmo dal titolo “20XX” (dal 10 febbraio su tutte le piattaforme online).

FareProduzioni, percorso formativo finalizzato alla valorizzazione e alla ricerca dell’unicità di ogni artista, ha dato così il suo primo frutto con gli Algoritmo, un gruppo di ragazzi cresciuti e maturati nella più grande struttura di formazione artistica del teramano, FareArte. Si legge nella nota:

“”20XX” è un grido di frustrazione, in stile pop, contro il lockdown forzato, contro un isolamento che ha sconvolto la vita dei giovani di tutto il mondo, cambiando le loro abitudini e ostacolando le loro aspirazioni.

Musica orecchiabile, ritmicamente coinvolgente e compatta, condita da una coreografia originale, sono gli ingredienti che danno al video un senso di freschezza e di allegria, nonostante il testo ci ricordi come sia difficile, soprattutto per loro, vivere questa “solitudine” oppressiva.

Un video che merita di essere ascoltato e ballato e perché no, cantato a più voci. Ma non è tutto: realizzando il tuo Tiktok con la coreografia di “20XX”, potrai diventare tu il protagonista del prossimo videoclip degli Algoritmo. FareProduzioni è presso FareArte, in via Lungofiume Vezzola a Teramo (0861/411951 – 389/0372217 – segreteria@faremusika.it)”.