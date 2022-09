PESCARA – Il 10eLotto fa tappa in Abruzzo: nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Pescara è riuscito a centrare una vincita pari a 50.001 euro con un 9 Oro in una giocata frequente del valore di 4 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21,8 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,5 miliardi.

