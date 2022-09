Fossacesia, risparmio energetico: le iniziative dell’istituto comprensivo

FOSSACESIA – All’Istituto Comprensivo di P. D. Pollidori di Fossacesia, da cui dipendono le scuole di Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna, si punta al risparmio energetico. E’ la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Rosanna D’Aversa, a spiegare le iniziative messe in campo per ottimizzare i consumi: “La prima riguarda l’orario di servizio della programmazione, prevista, dopo le classiche lezioni d’insegnamento, in due ore settimanali che, fino allo scorso anno scolastico, si svolgevano nei plessi di Fossacesia, Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna, nella fascia oraria 17-19. Ora, nel primo quadrimestre, cioè fino al prossimo mese di gennaio, le riunioni di programmazione si terranno a Fossacesia, che ospitera’ i docenti degli altri due comuni, permettendo così una riduzione dei costi per i comuni di Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna. Da gennaio 2023, invece, sarà Mozzagrogna ad ospitare i docenti della scuola primaria di Fossacesia e Santa Maria Imbaro. La turnazione – tiene a precisare la professoressa D’Aversa -, non prevede incontri di programmazione nella scuola di quest’ultimo comune per mancanza di spazio. Ma c’è dell’altro. A partire dal prossimo 1° ottobre, il collegio docenti, i consigli di classe e il ricevimento famiglie avverranno online, possibilità prevista dal Regolamento di Istituto. Eviteremo innanzitutto di far tornare gli insegnanti e riaprire le scuole nel periodo invernale risparmiando sull’energia per il riscaldamento e per l’illuminazione. Infine, abbiamo richiesto alla Asl la verifica dell’aria, come da protocollo, avendo acquistato degli impianti di purificazione dell’aria già prima che venisse emanata la circolare che ne disponeva la verifica. I purificatori, a norma di legge per il filtraggio di virus, batteri e microbi, saranno installati in tutte le classi dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Questa soluzione permettera’ di non aprire le finestre continuamente per il ricambio d’aria nelle classi”.

Decisioni che sono state accolte favorevolmente dai sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio assieme alla sua Delegata alla Pubblica Istruzione Ester Sara Di Filippo, di Santa Maria Imbaro Maria Giulia Di Nunzio e di Mozzagrogna Tommaso Schips, che commentano: “Le iniziative promosse dalla dirigente D’Aversa, che ringraziamo, vanno proprio nella direzione di ridurre le impennate dei costi di energia elettrica e gas, a Fossacesia, Santa Maria e Mozzagrogna. Un risparmio importante per le casse dei tre centri che, come altri comuni, si trovano a dover affrontare una situazione difficile. Tra l’altro, è da evidenziare che il piano della professoressa D’Aversa va a ridurre i consumi senza intaccare il regolare svolgimento delle lezioni”.