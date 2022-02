SILVI – L’Abruzzo sorride con il 10eLotto: nel concorso dell’8 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Silvi, in provincia di Teramo, ha centrato un 9 Oro da 50 mila. Sempre in Abruzzo, poi, è stato messo a segno un 8 da 10 mila a Casalbordino, in provincia di Chieti, che porta a 60 mila euro il totale delle vincite in regione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 404 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, 50euro vinti a Silvi e 10euro a Casalbordino ultima modifica: da