106 anni fa il terremoto di Avezzano: Marsilio: “Popolazione dignitosa”

Il Governatore ha ricordato come anche in quella tragica occasione la popolazione si dimostrò tenace e abituata a combattere

AVEZZANO – Ricorre oggi il 106° anniversario del terremoto di Avezzano, che devastò la regione della Marsica e le aree limitrofe del contemporaneo. Il sisma, classificato tra i principali sismi avvenuti in Italia per forza distruttiva e numero di vittime, causò secondo i dati del servizio sismico nazionale 30 519 morti.

Attraverso i social il Presidente della Regione Marco Marsilio ha rivolto un pensiero in ricordo di quell’evento così tragico: “Sono trascorsi 106 anni dal terremoto che il 13 gennaio del 1915 colpì Avezzano e la Marsica, uno dei più devastanti che la storia ricordi: la città rasa al suolo e oltre 30mila vittime. –scrive il Governatore- Un evento particolarmente drammatico per la sua furia distruttrice e per un contesto in cui la tempestività dei soccorsi non può essere certo paragonata a quella attuale. Oggi ricordiamo il dolore che il sisma causò e la reazione – forte, coraggiosa, sempre dignitosa – di una popolazione che è abituata ad affrontare con tenacia le avversità. A cadere e a rialzarsi. A combattere”.