1° Rassegna “Giovani Talenti d’Abruzzo” a Lama dei Peligni

LAMA DEI PELIGNI – Sabato 24 settembre a partire dalle ore 17:00, l’associazione ARS Musica, in collaborazione con il Comune di Lama dei Peligni, presenta la 1° Rassegna “Giovani Talenti d’Abruzzo”: il concerto di giovani musicisti provenienti da tutta la regione, vincitori di primi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Sotto il coordinamento artistico di Maria Teresa La Farciola e Roberto Rupo e la direzione artistica di Sabrina Natale, si esibiranno 14 artisti abruzzesi, tra i quali l’arpista Elettra D’Azzena, il violoncellista Samuele Pulini, il violinista Matteo Pulini, i pianisti Daniele Basilico, Denny Costantini e Grace Verì, il Trio Mab composto da Mariachiara De Bernardinis, Alice Di Giampietro e Beatrice Di Matteo al clarinetto e il quintetto di chitarre Dream Guitars con Leonardo Chiulli, Benedetta Di Luzio, Grecia Maria Malandra, Giulia Palumbo e Giulia Pantalone. Ai musicisti verrà consegnata un’opera dell’artista Maurizio Righetti realizzata appositamente per l’evento. Seguiranno l’inaugurazione dell’anno accademico con brindisi e rinfresco.

La Rassegna “Giovani Talenti d’Abruzzo”, completamente gratuita e aperta a tutti, diventa un appuntamento annuale e l’occasione per presentare il nuovo calendario di lezioni e di eventi curato da Casa dei Suoni e delle Arti.

“Lama dei Peligni è storicamente un Comune di arte e di cultura, qualità che i cittadini, sia singolarmente che collettivamente, contribuiscono a mantenere alta. La Casa dei Suoni e delle Arti da sempre si impegna a rendere l’arte uno strumento di inclusione, libera espressione e condivisione. Con la 1° Rassegna dei Giovani Talenti d’Abruzzo vogliamo omaggiare i giovani talenti della nostra regione e dare spazio alle nuove generazioni. Ringrazio pubblicamente l’Associazione ARS Musica che con dedizione e professionalità si dedica alla Casa dei Suoni e delle Arti e alle tantissime iniziative in calendario” – dichiara il Sindaco Tiziana Di Renzo.

“Orgogliosa di questa nuova iniziativa. Quale modo migliore per fare cultura e avvicinare i bimbi e i ragazzi alla musica? E anche per augurare un buon inizio d’anno a tutti e alle famiglie che li sostengono nelle passioni e negli studi. Ringrazio chi ha creduto in me affidandomi una bellissima struttura e i miei nuovi collaboratori con i quali ho il piacere di condividere questa meravigliosa avventura” – conclude il Direttore della Casa dei Suoni e delle Arti, Sabrina Natale.