MONTESILVANO – Dal 14 al 17 Novembre 2022 l’associazione tecnico-scientifica di stomaterapia e riabilitazione del pavimento pelvico (AIOSS) torna a Montesilvano per festeggiare 40 anni dalla sua fondazione. Quattro giornate intense di convegno dedicate ai pazienti e ai professionisti che insieme hanno affrontato le sfide degli ultimi 40 anni, ricchi di relazioni, pubblicazioni, progetti formativi e di ricerca.

Il tema centrale che AIOSS vuole affrontare è quello dell’educazione terapeutica. Tema che si rileva tra quelli meno esplorati e meno presenti nella letteratura della disciplina e nella pratica clinica.

L’adattamento a una nuova condizione, a una nuova vita come alcuni pazienti la definiscono, è l’ambito d’azione specifico dell’infermiere. Il filone di ricerca sulle missed nursing care in stomaterapia evidenzia ampi ambiti di miglioramento su questo argomento e AIOSS vuole promulgare un nuovo approccio al paziente senza dimenticare gli elevati livelli di abilità tecnica raggiunti in questi anni.

“Quarant’anni di AIOSS: passato, presente e futuro di un’associazione che cresce” abbraccerà due corsi al suo interno, andando ad affrontare da un lato il point of view dello stomaterapista e dall’altro quello del paziente.

Il convegno sarà inoltre incentrato sulla storia dell’associazione e del percorso che ha portato gli stomaterapisti a ricoprire un ruolo sempre più centrale nei percorsi di cura dei pazienti portatori di stomia.