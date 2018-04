1° Premio Internazionale di Videomaking WWO: 16 lavori in finale

TERAMO – Sono 16 i lavori selezionati a partecipare alla fase finale della prima edizione del Premio Internazionale di Videomaking World Wide Open, intitolato alla memoria di Antonio Forlini e realizzato dalla Interamnia World Cup in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo. Copertura dei 5 continenti, per le 14 nazioni rappresentate, con 11 lavori in concorso per la sezione Dilettanti e 5 per i Professionisti.

I lavori passano ora alla Giuria di qualità, composta dal prof. Christian Corsi dell’Università di Teramo, da Carla Dragoni in rappresentanza dell’Interamnia World Cup e dal presidente del CONI provinciale Italo Canaletti. A coadiuvarli i “tecnici” dell’informazione e della comunicazione Antonio D’Amore giornalista, Massimiliano Verdino foto giornalista, Antonio D’Orazio video maker e il graphic designer Danilo Furia.

Segretario del Premio Sergio Pipitone responsabile dell’Area Comunicazione della Fondazione Università Studi di Teramo.

La riunione della Giuria di qualità, nel corso della quale verranno decretati i vincitori per le due sezioni, si terrà giovedì 12 aprile alle ore 17.00, presso l’Università di Teramo in Coste Sant’Agostino.

Il Premio World Wild Open, riservato a opere in video a carattere giornalistico (inchieste, reportage, documentari), o artistico (lavori di fantasia, fiction o puramente estetici) è stato bandito da Interamnia World Cup e Università di Teramo, nell’ambito della convenzione stipulata tra i due organismi, nel ricordo di Antonio Forlini, uno dei padri fondatori della Coppa Interamnia, suo infaticabile animatore e punto di riferimento.

I temi da considerare nella realizzazione del videoclip, riguardano i valori dello sport come momento formativo ed educativo della persona; i grandi eventi sportivi quali esempi di marketing territoriale e rilancio del territorio; gli aspetti sociologici, del plurilinguismo e pluriculturalismo legati a un torneo internazionale come l’Interamnia World Cup; l’organizzazione di grandi eventi relativamente al management dello sport e all’orientamento formativo dei giovani.

Le Nazioni partecipanti nella sezione Dilettanti sono Libia, Reunion, Argentina, Brasile, Canada, Columbia, Afghanistan, Palestina, Uzbekistan, Russia e Australia.

Vengono invece da Italia, Senegal e Bulgaria, i lavori partecipanti per la sezione Professionisti.