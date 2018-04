Premio Letterario D’Orsogna, premiati i dieci classificati

Al teatro comunale di Atri presente una giuria di esperti scelta dalla Bcc dell’Adriatico Teramano. Premiazione toccante nel ricordo di D’Orsogna attraverso le parole della nipote e dei colleghi

ATRI – Il teatro comunale di Atri, sabato pomeriggio, era affollato di spettatori che hanno assistito alla cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario nazionale dedicato a “Lorenzo D’Orsogna”, il funzionario della Bcc dell’Adriatico Teramano, scomparso a ottobre e a cui il credito cooperativo ha voluto dedicare ed intitolare il premio letterario che ha avuto soddisfacenti riscontri di partecipazione e di pubblico.

Dipendenti, soci, vertici del mondo delle Bcc italiane hanno partecipato all’evento. Presente anche il sindaco della città ducale, Gabriele Astolfi. La partecipazione al concorso era gratuita e aperta a tutti i soci, figli di soci, amministratori, sindaci e dipendenti del movimento del Credito Cooperativo in ogni sua accezione.

Il bando è stato inviato a 160 banche di credito cooperativo e aziende del movimento e ha raccolto numerose adesioni. Partner ufficiale di questa iniziativa è stata “Chiaredizioni”, marchio del Gruppo editoriale “IlViandante – Chiaredizioni” di Arturo Bernava.

La giuria era composta da esponenti del mondo culturale quali Massimo Pasqualone (Presidente), Simone Gambacorta, Luca Salini, Ezio Sciarra e da sei dipendenti della BCC dell’Adriatico Teramano (Francesco Balducci, Andrea Bonaduce, Sara D’Ascenzo, Raffaella Di Bonaventura, Luisella Di Filippo, Angela Piccioni).

Per i dieci autori finalisti era prevista l’ospitalità (vitto, alloggio e giro turistico di Atri e della Torre di Cerrano) per 2 persone per i 2 giorni della manifestazione. In palio premi e pergamene per i primi tre classificati di ogni sezione. Pergamene al 4° e al 5° finalista per ogni sezione. Poesie e racconti sono state raccolte in un’antologia di quasi 200 pagine. La serata di premiazione è stata toccante nel ricordo di D’Orsogna attraverso le parole della nipote e dei colleghi ed anche attraverso una clip video che ha ripercorso momenti di vita vissuti dal funzionario della Bcc tanto amato e stimato da tutti.

Soddisfazione per la folta partecipazione al premio ed alla cerimonia è stata espressa da parte del presidente della Bcc dell’Adriatico Teramano, Antonino Macera e del direttore generale, Tiberio Censoni.

Questi i finalisti premiati provenienti da tutt’Italia. POESIE PREMIATE: Isabel Piccoli (primo), Aldo Calderigi (secondo), Giuseppe Iori (terzo). Finalisti: Addolorata Carrieri e Angelo Vaccari. RACCONTI PREMIATI: Alessandro Ribecca (primo), Annamaria D’Arcangelo (secondo) e Sandra Vannicola (terza). Finalisti: Luca Matassoni e Alessio Iezzi.