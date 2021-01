Zona a traffico limitato (ZTL) a Chieti: ecco tutte le zone e gli orari

L’appello della Polizia Municipale alla cittadinanza su Ztl: “Bisogna fare molta attenzione perché alla mezzanotte del 6 gennaio le telecamere si riattiveranno”

CHIETI – Torneranno attive allo scattare della mezzanotte del 6 gennaio, le telecamere della ZTL cittadina a Chieti con lo scadere delle restrizioni previste dal DPCM Natale e il ritorno a una nuova disciplina della mobilità.

“Vogliamo ricordare nuovamente alla città che la Ztl tornerà operativa a partire dalla mezzanotte di domani, dopo la lunga pausa concomitante alle restrizioni della seconda ondata della pandemia – spiega la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni – La sospensione era stata disposta dall’Amministrazione per consentire il servizio di asporto da parte dei titolari di ristoranti e locali, impossibilitati a somministrare alimenti direttamente nelle proprie sedi. Dopo le feste, la sospensione non avrà più ragion d’essere e la Ztl sarà ripristinata, perché possa tornare ad adempiere al suo ruolo di mitigazione del traffico e tutela dell’ambiente dall’inquinamento.

Invitiamo dunque la cittadinanza a fare molta attenzione dal 7 in poi; a rispettare gli orari per attraversare i perimetri ricompresi, evitando passaggi quando la ZTL è attiva, per non correre il rischio di incorrere nelle sanzioni previste, che scatteranno automaticamente quando il sistema registrerà i passaggi non consentiti”.

Si ricorda che in tutte le ZTL di Chieti l’accesso è aperto ai residenti in qualsiasi orario e per gli autorizzati, tutti i giorni con orari: 09,00/16,00 e 18,00/06,00.

ORARI DI ACCESSO ALLE ZTL

ZTL “A” : comprende le seguenti Vie:

Via degli Agostiniani, Via N. Toppi, Via Porta Pescara, Via Dei Tintori, Via F. Galiani, Via F. e L. Vicoli, Via Mazzetti, Via De Nardis, Via Dei Crociferi, Via Frate Illuminato da Chieti, Via delle Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso, Via dei Calderai, Salita Santa Chiara, Via delle Clarisse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori, Via Cappuccini, Via Pellicciotti, Via Valera;

l’accesso può essere :

regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00;

libero (senza alcuna autorizzazione) : tutti i giorni dell’anno, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

ZTL “B2”: comprende le seguenti Vie:

Via C. De Lollis, Via C. Battisti, Via Mezzanotte, Via Supportico Educandato, Via Solario, Via Mater Domini, Via De Thomasis, Via Cocco, L.go Moricorvo, L.go Cremonesi, Via Armellini;

l’accesso può essere :

regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00;

libero (senza alcuna autorizzazione): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

ZTL “B3” : comprende le seguenti Vie:

C.so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Via Vico Real Liceo, Larghetto Teatro Vecchio, Via Veneziani;

l’accesso può essere :

regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 08,00 alle ore 15,00 e dalle ore 16,00 alle ore 05,00;

libero(senza alcuna autorizzazione): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 05,00 alle ore 08,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;

ZTL “B4”: comprende le seguenti Vie:

Via Vitocolonna;

l’accesso può essere :

regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 09,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 alle ore 06,00;

libero (senza alcuna autorizzazione): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

ZTL “C” :comprende le seguenti Vie:

Via De Attiliis, Via S. Michele;

l’accesso può essere :

regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 09,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 alle ore 06,00;

libero (senza alcuna autorizzazione): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

ZTL “D”: comprende le seguenti Vie:

Via Ravizza, Via De Tocco, Vico Porticella, Via Petrini, Via S. Rocco, Via Dei Celestini, Via Rossetti, Via S. Selecchi; L.go Dei Carbonari;

l’accesso può essere :

regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 09,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 alle ore 06,00;

libero(senza alcuna autorizzazione): tutti i giorni dell’anno, dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;