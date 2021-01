Coronavirus, Lanciano: da oggi al via le vaccinazioni

Si continuerà a vaccinare ogni giorno, al pomeriggio dal lunedì al venerdì e per l’intera giornata di sabato e domenica

LANCIANO – “Fare il vaccino è un sollievo, quasi una festa, dopo avere vissuto in prima persona la tragedia dei malati nella Rianimazione Covid di Chieti”: lo dice con il tono di chi si libera da un incubo Arianna Manzi, mentre porge il braccio a Cinzia Amoroso, il medico dell’équipe che questo pomeriggio ha avviato la vaccinazione anti Covid-19 all’ospedale di Lanciano. Lei, anestesista in servizio al “Renzetti”, ha dato lo start insieme ad Antonio Caporrella, direttore dell’Emergenza-urgenza, al quale la dose è stata somministrata per primo. Rispettata anche la parità di genere, dunque, nella prima giornata della campagna vaccinale all’ospedale di Lanciano che nelle battute iniziali, com’è noto, è riservata agli operatori sanitari.

Sono 66 in tutto quelli che hanno ricevuto la prima dose oggi, ma si continuerà a vaccinare ogni giorno, al pomeriggio dal lunedì al venerdì e per l’intera giornata di sabato e domenica. La priorità, come confermato anche dalle figure professionali inserite nell’elenco di questa prima giornata, è attribuita al personale delle categorie più a rischio, quali appunto Pronto soccorso, Rianimazione, Radiologia a cui seguono poi tutte le altre.