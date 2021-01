Lanciano, prorogata la sospensione della ZTL fino al 18 gennaio

Il provvedimento è stato assunto per facilitare l’attività di asporto e consegna a domicilio dei servizi di ristorazione presenti in centro

LANCIANO – L’Assessore alla Mobilità del Comune di Lanciano, Patrizia Bomba, ha comunicato che è stata prorogata fino alle ore 7 di lunedì 18 gennaio la sospensione delle ZTL. Il provvedimento è stato assunto per facilitare l’attività di asporto e consegna a domicilio dei servizi di ristorazione presenti nel centro storico, che dovranno fare a meno di aprire i propri locali a cena, nel rispetto della normativa in vigore in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da covid19.

La sospensione della ZTL era stata disposta lo scorso 29 ottobre