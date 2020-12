Zimei – donne e uomini d’Abruzzo 2020: riconoscimento ai caduti per Covid

PESCARA – Quest’anno, per le ovvie ragioni di sicurezza, non abbiamo potuto organizzare il “Premio Zimei – Moschettiere d’Abruzzo” e il riconoscimento “Arcolaio d’argento – Donne abruzzesi”. Il primo nato nel 2005 e il secondo nel 2006. Negli anni abbiamo premiato le migliori eccellenze della nostra regione. Abbiamo voluto e deciso così di fondere le due iniziative in un unico evento e il riconoscimento assumerà, da questo momento in poi, il nome di: “Riconoscimento Zimei – donne e uomini d’Abruzzo”.

Per questo triste e tragico 2020 la giuria ha deciso di assegnarlo “ai caduti abruzzesi per Covid”. Con l’intento di ricordare ed onorare, per sempre, i tanti nostri corregionali: dagli anziani, agli sfortunati malati, ai coraggiosi operatori del settore della sanità e assistenza sociale, ai lavoratori delle attività del commercio e della ristorazione, ai sacerdoti e alle suore, al personale scolastico, alle forze dell’ordine e ai tanti altri che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Lo riferisce in una nota Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”