Jared Ronald DiNicolantonio selezionato nel 2015 per “American Legion Boys Nation”

In quella occasione fu omaggiato da Barack Obama, il Presidente degli Stati Uniti d’America. I suoi nonni paterni erano originari della provincia pescarese (Roccamorice, Torre de Passeri e Castigliane a Casauria)

Jared Ronald DiNicolantonio nel 2015, all’epoca aveva 17 anni, divenne orgoglio e simbolo di Lockport , il capoluogo della Contea di Niagara, nello Stato di New York. Divenne il primo ragazzo di quella cittadina ad essere selezionato per il riconoscimento “American Legion Boys Nation” in rappresentanza dello Stato di New York (forum annuale su formazione civica, governo, leadership e americanismo organizzato dalla “American Legion”). Il “Boys Nation” è ritenuto uno dei programmi educativi più selettivi degli Stati Uniti. L’ American Legion è una potente organizzazione di veterani delle forze militari statunitensi che hanno prestato servizio in tempo di guerra.

In quella occasione durante una settimana di “full immersion” nella democrazia e nella leadership, Jared Ronald DiNicolantonio , soggiornò alla “Marymount University” di Arlington in Virginia (dove partecipò a convention di partito e sessioni del Senato). Infine fu nominato “senior” per il “St. Joseph’s Collegiate Institute” e ottenne la specializzazione in “Border Defense and Citizenship Act” (Legge sulla difesa delle frontiere e la cittadinanza). Durante la premiazione finale Barack Obama, il Presidente degli Stati Uniti d’America, volle complimentarsi personalmente con lui stringendogli la mano. Al suo ritorno a Lockport fu omaggiato dalle autorità civili e militari. Jared Ronald DiNicolantonio ha origini abruzzesi, in particolare della provincia di Pescara, e noi le abbiamo ricostruire attraverso i due nonni paterni Ronald DiNicolantonio e Anna “Ann” Di Millo:

Ronald DiNicolantonio nacque a Lockport, il 9 novembre del 1932, ed era figlio di Francesco “Frank” nato a Torre de Passeri nel 1904 da Carlo Troiani (trentunenne “contadino” nato a Torre de Passeri – figlio di Giovanni Antonio e Carmela Di Bartolomeo) e da Anna Troiani (trentaduenne “contadina” nata a Castiglione a Casauria – figlia di Giustino e Elisabetta Martino).

Anna “Ann” Di Millo nacque a Roccamorice, il 12 maggio del 1932, da Agostino (nato a Roccamorice il 6 dicembre del 1899 – figlio di Sante e Angela Palumbo) e da Palma Di Nardo. Agostino e Palma si sposarono a Roccamorice il 14 giugno del 1920.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”