Zelli appoggia il candidato sindaco di Giulianova Jwan Costantini

PESCARA – In vista del ballottaggio alle elezioni comunali di Giulianova tra Costantini e Tribuiani, il coordinatore regionale di Azione Politica, Gianluca Zelli invita i sostenitori di Azione Politica-L’altra Città ad appoggiare fino alla fine il proprio candidato sindaco e traccia un bilancio sull’esito del voto.

“Nel Teramano Azione Politica – afferma Zelli – si è distinta con un ottimo risultato a Giulianova, sostenendo il candidato sindaco Jwan Costantini, che domenica 9 giugno nel ballottaggio dovrà scontrarsi contro la coalizione di centrodestra. Costantini, con le sue sei liste, tra queste anche Azione Politica-L’altra Città, ha ottenuto 4.050 voti, 267 in più del suo avversario, preferenze frutto anche di impegno e ascolto sul territorio da parte dei nostri candidati.

Costantini infatti potrà contare sull’apporto di tutti i sostenitori di Azione Politica, che continueranno anche nel corso di quest’ultima settimana a spiegare il programma e gli obiettivi del loro candidato sindaco con l’intento di portare a casa uno straordinario risultato per far crescere Giulianova. Proprio nella cittadina adriatica è stato conquistato un traguardo storico, andando ben oltre le più rosee aspettative. La nostra lista infatti è riuscita a superare un partito ben radicato in città come Forza Italia e la coalizione civica, guidata da Costantini, ha innescato una controtendenza importante ottenendo più consensi rispetto a partiti come Lega e Fratelli d’Italia, che in Abruzzo hanno conquistato il primato nelle città più grandi. Anche a Pineto sono state gettate le basi per un futuro che ci vedrà protagonisti. La nostra candidata, Monica Passamonti all’interno della lista Sicuramente Pineto è stata la più votata con 213 preferenze, la sua professionalità e i suoi propositi sono stati riconosciuti e apprezzati dai suoi elettori e grazie a questo risultato si potrà continuare a lavorare per far crescere una sezione forte e coesa sul territorio pinetese. Traguardi che ci fanno ben sperare e continuare in un’azione concreta e incisiva, siamo certi che il nostro movimento civico potrà dare nuove energie in tutte le province, rispondendo concretamente alle reali esigenze dei cittadini”.