Fossacesia, Festa della Musica: quando, come partecipare

Il 21 giugno l’evento organizzato dal Comune e giunto alla sua terza edizione si svolgerà presso l’abbazia di San Giovanni in Venere

FOSSACESIA – Sono aperte le iscrizioni dalla terza edizione della Festa della Musica, organizzata dal Comune di Fossacesia che, anche per questa edizione, si svolgerà nella cornice dell’abbazia di San Giovanni in Venere. L’evento, promosso dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si tiene in concomitanza con la giornata dedicata alla Musica che si festeggia in tutta Europa,ed è rivolto ad artisti appartenenti a diversi generi musicali, dal rock al pop, dal jazz alla musica leggera, fino ad arrivare alla disco music.

Si tratta di concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità. Dilettante o professionista, ognuno potrà esprimersi liberamente. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il prossimo 10 giugno.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito www.festadellamusica.benicultuturali.it, accedendo alla voce “Iscrizioni” e successivamente a “Iscrizioni artisti”. “La Festa della Musica è soprattutto una manifestazione che è un appello alla partecipazione spontanea – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. É uno dei più importanti e significativi eventi musicali dell’anno, che lega le espressioni artistiche alle bellezze del nostro territorio. Anche la musica, può essere un ottimo strumento di promozione e Fossacesia ha tante particolarità e bellezze da mostrare”.