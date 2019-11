PESCARA – Martedì 12 novembre ore 19 allo Spazio Matta di Pescara “Young African Art”, installazione ambientale di Francesco Alberico a cura dell’Associazione Grand Hotel in collaborazione con Artisti per il Matta. Installazione site-specific di Francesco Alberico nelle aree esterne dello Spazio MATTA e incontro con gli artisti africani in residenza; L’incontro con gli artisti africani è in collaborazione con Caritas arcidiocesi Pescara Penne e Arci Pescara.

Young African Art – Linguaggi oltre Confine è un progetto promosso dalla Carlo Maresca SpA e dalla sua galleria d’arte YAG/garage. Si tratta di una residenza artistica nella città di Pescara che coinvolge sei giovani personalità provenienti dal continente africano. Obiettivo del progetto è di offrire a questi autori la possibilità di entrare in contatto con il sistema artistico italiano ed europeo e di dimostrare quanto di buono possa giungere dall’Africa.

Una “migrazione” positiva che arricchisce il nostro territorio attraverso occasioni di incontro e di confronto, dove il linguaggio artistico contemporaneo diviene uno strumento culturale capace di alimentare importanti processi di contaminazione.