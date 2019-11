Corso per buttafuori a Pescara, come partecipare

PESCARA – Martedì 12 novembre 2019, parte una nuova edizione del corso per “Addetto ai Servizi di Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo in Luoghi Aperti al Pubblico o in Pubblici Esercizi” (ex Buttafuori).

Il corso, tenuto ai sensi del Decreto Legge 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno (cd. Albo professionale per “buttafuori”) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale del 21/04/2010, n. DL 25/15, è obbligatorio per essere iscritti nell’Elenco Prefettizio del personale addetto ai Servizi di Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo in Luoghi Aperti al Pubblico o in Pubblici Esercizi.

I requisiti necessari per l’iscrizione al corso sono:

Età minima 18 anni; Per i cittadini stranieri possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti; Diploma di scuola media inferiore; Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione; Buona conoscenza di una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, altra lingua di un Paese extracomunitario; Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua Italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.

Questa figura professionale è richiesta presso: Centri Commerciali e Pubblici esercizi in genere, Stadi, Eventi sportivi in genere, Società di servizi di sicurezza privata, Servizi di Vigilanza Privata, Libero professionista in collaborazione con forze dell’ordine, Concerti, Eventi pubblici, Discoteche.

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza, previo esame sostenuto di fronte alla Commissione istituita dalla Regione Abruzzo, valido e spendibile su tutto il territorio Nazionale.

DURATA DEL CORSO: 90 ORE – COSTO A PERSONA 350,00 EURO

Link: https://bit.ly/2JKpnUc

Focus Formazione è in Via Tiburtina n. 30 a Pescara.

Per informazioni tel. 085 4159868 – 339 6117205