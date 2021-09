XX D-Motion, concerto/performance e nuove tecnologie al Florian Espace

PESCARA – Sabato 18 settembre ore 21.00 Florian Espace Pescara Gruppo Alhena XX D-MOTION (Prima assoluta) presenta concerto/performance e nuove tecnologie digitali con Flavia Massimo (Violoncello aumentato), Anouscka Brodacz (Performance), Andrea Micaroni (Digital Motion), Residenza Oikos Florian.

Nella scia delle proposte del Gruppo Alhena sulle nuove tecnologie digitali applicate nel campo della performance, dell’istallazione e dello spettacolo contemporaneo, “XX D-Motion” rappresenta un lavoro sull’interazione tra corpo reale in movimento e una complessa architettura multimediale, grazie all’utilizzo delle gestures e di strumenti di inter-action design, modificando in tempo reale lo spazio visivo e sonoro in cui avviene l’azione.

“XX D-Motion” è il cromosoma femminile, un modo di esplorare il corpo e il mondo dalla struttura di base dell’essere umano. Ma anche giocare con la fantasia e l’immaginario visionario legati al suono e al movimento.

Con questo spettacolo si conclude Corpografie che si conferma ancora una volta come appuntamento importante con la danza contemporanea, unico in Abruzzo, e frutto di un infaticabile lavoro sul territorio con operatori italiani del settore, con cui condividere in rete le proposte artistiche più ricercate.

Prenotazione obbligatoria al 3471643014

Info Corpografie FB Biglietti € 10 ridotto € 7 (under 18, over 65)

Necessario il Green Pass per l’accesso al Teatro e posti limitati come da disposizioni ministeriali.