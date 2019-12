Xmas Party al disco Bar Champignon di Cugnoli

CUGNOLI (PE) – Martedì 24 dicembre 2019 dalle ore 22.00 il Disco Bar Champignon di Cugnoli (Pe) presenta “Xmas Party ’70 ’80 ’90”. Aperitivo cenato e divertimento per tutta la notte. Nell’occasione, in consolle la musica mixata dei djs dj Emany Brando e Sandro Odoardi.

Per tutte le informazioni necessarie si invita a contattare il numero 085 8676438.

Emany Brando inizia la sua carriera da dj nell’anno 1985, le prime feste private e come fonico e DJ presso una radio locale: Radio Parsifal. A seguire negli anni successivi: Radio Caesar, Radio Ketchup dove ha lavorato per circa 10 anni. DJ in molte discoteche tra Abruzzo, Marche, Lazio ed Emilia Romagna, tra le tante: Niagara, Silvanella, La Villa, Tuculca, Plaza, Green Leaves, Aqua Disco Village, Odissea, Villa delle Rose, Prince, Energy, Piper.

Sandro Odoardi, dj/produttore. Ha lavorato come: dj, produttore e tecnico del suono in varie radio locali e network nazionali. Molte le sue produzioni dance nazionali ed internazionali. Attualmente le sue ultime produzioni stanno attraendo anche il pubblico sudamericano.