XII° Premio Letterario Città di Martinsicuro: ecco i vincitori

MARTINSICURO – Sabato 5 settembre, alle 21.00, nella Sala consiliare del Comune di Martinsicuro, si svolgerà la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Martinsicuro”, organizzato dalla Di Felice Edizioni e dal Comune di Martinsicuro, e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dalla Casa della poesia in Abruzzo G. D’Annunzio e dall’Associazione Editori Abruzzesi.

Durante la serata, presentata dalla giornalista Dorotea Mazzetta, saranno assegnati due Premi speciali alla poesia ai poeti olandesi Ineke Holzhaus e Willem van Toorn.

La XII edizione vedrà la premiazione dei seguenti vincitori: per la sezione poesia in verso libero Paola Bianchi e Renato Fiorito (1° class. ex aequo), Marco Bottoni (2° class.), Daniela Visani (3° class.); per la sezione poesia in metrica Elisabetta Freddi (1° class.), Armando Bettozzi (2° class.), Federico Cinti (3° class.); per la sezione poesia in vernacolo Saverio Macrì (1° class.), Armando Bettozzi (2° class.), Davide Cerutti (3° class.); il premio Magnificat va a Marco Iemmi; il premio Il Faro va a Elisabetta Liberatore.

Sarà presente anche la giuria composta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo, senza diritto di voto), Fulvia Marconi (poetessa e critico), Vittorio Verducci (poeta e critico), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Anacleta Camaioni (scrittrice).

Le letture saranno a cura dell’attrice Margherita Di Marco. La cerimonia sarà arricchita da una mostra dell’artista Pino Manzella con quadri tratti da Poeti, scrittori ed altre creature inutili…

Il premio collabora con i seguenti organismi ospiti: Associazione Magnificat, Premio La girandola delle parole e Associazione Il Faro.