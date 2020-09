Campli, iscrizioni al servizio mensa: ecco come fare

CAMPLI – Visita questa mattina del Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, all’asilo nido comunale aperto già dal 1 settembre. Attivo anche il servizio mensa, nel rispetto delle norme anti-Covid.

“Siamo uno dei pochi e dei primi comuni in Italia ad aver riattivato tempestivamente questo servizio così importante per le famiglie. Ringrazio l’Assessore Valentina Di Francesco per il lavoro che ha permesso una rapida riapertura” ha detto Agostinelli.

Per informazioni sulle iscrizioni: http://www.comune.campli.te.it/index.php/news/688-comune-di-campli-aperte-le-iscrizioni-al-servizio-nido-anno-2020-2021