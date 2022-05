XI° Biciclettata e pattinata Adriatica: programma percorso 2022

PINETO – Il 2 Giugno 2022 si terrà l’undicesima edizione della Biciclettata Adriatica. La carovana in bici assolutamente amatoriale che raccoglie semplici cittadini con bici comuni a tappe, anche singole, percorrono da San Benedetto a Pineto (Troncone Nord) e da Pescara a Pineto (Troncone Sud). Il tema è incentivare le amministrazioni a migliore e completare i percorsi ciclabili per potersi muovere in sicurezza nelle città decongestionando il traffico.

La tappa Roseto Pineto da molti anni è un laboratorio di esperienze. Quest’anno oltre ai cittadini ed alle istituzioni ci saranno anche alcuni ospiti Ucraini grazie alla disponibilità del comune di offrire le bici del Bike Sharing. Sono inoltre stati invitati cittadini ipo vedenti con tandem ad unirsi.

Quindi per questa festa di sostenibilità e pace diamo appuntamento a tutti alle 11.00 sul Lungomare centrale di Roseto altezza lido Celommi.

Sostenibilità, pace e inclusione le parole d’ordine della tappa storica Roseto Pineto della Biciclettata Adriatica