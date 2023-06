CIVITELLA DEL TRONTO – La storia come non l’avete mai sentita… e disegnata! Nel suggestivo borgo di Civitella del Tronto (TE) dal 30 giugno al 2 luglio 2023 si terrà il primo workshop di History Sketching. L’evento è realizzato da MAC Factory (https://macfactory.media/), spin off dell’Università degli Studi di Teramo che si occupa di comunicazione per la cultura, in sinergia con HistoryLab – Centro di ricerca dell’Università di Studi di Teramo, con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto e la collaborazione del Museo NINA di Civitella del Tronto.

L’idea alla base del workshop è molto semplice: unire alla pratica dell’urban sketching quella della public history per dare vita ad un nuovo modo di “vedere” e conoscere la storia. In particolare quella del Risorgimento e del brigantaggio, nella splendida cornice del borgo di Civitella del Tronto (TE).

L’urban sketching è una attività nata nel 2007 e consiste nel disegno urbano collettivo: gruppi di persone si riuniscono per disegnare, dal vivo, scorci urbani e paesaggistici.

La public history è un modo diverso di fare e raccontare la storia, che porta la disciplina al di fuori dell’Accademia utilizzando linguaggi diversi da quelli tradizionali, per coinvolgere un pubblico il più vasto possibile.

Da queste premesse nasce dunque l’idea del primo workshop di History Sketching, un evento nuovo e sperimentale, in grado però di restituire e rievocare la storia attraverso un diverso mezzo: il disegno.

Il workshop è aperto a tutti e non occorre una particolare esperienza nel disegno per poter partecipare, ma solo tanta curiosità, una certa propensione all’ascolto e una buona capacità di osservazione. Chi ama il disegno e la storia, ma anche solo chi vuole guardare con uno sguardo nuovo uno dei borghi più belli d’Italia, è il benvenuto! Ai disegnatori, agli studiosi e ai docenti di storia e storia dell’arte, agli studenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, l’history sketching darà nuovi spunti per fare ciò che li appassiona.

L’evento si svolgerà in 3 giorni, dal 30 giugno al 2 luglio 2023 ed è aperto ad un massimo di 20 partecipanti.

Al termine del workshop verranno selezionati alcuni disegni che saranno i soggetti di una mostra temporanea allestita nel borgo di Civitella del Tronto. E’ prevista una quota di partecipazione, convenzioni con strutture ricettive e ristoranti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il programma al seguente link https://www.facebook.com/events/288929070165967/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D o visitando la pagina facebook MAC Factory.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 26 giugno 2023 compilando il seguente form https://forms.gle/YzuoBNYRJFWRicwU7

Per info e contatti:

macfactory@unite.it

0861266778