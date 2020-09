Workshop creativo a Pescara: ecco quando

Sabato 12 settembre si imparerà facilmente in due ore a modellare e creare piatti unici e vassoi che renderanno unica la propria tavola

PESCARA – Sabato 12 settembre 2020 si svolgerà il Workshop creativo: due ore di modellato per creare piatti unici e vassoi che renderanno unica la tua tavola. Per assoluti principianti – adatto anche ai bambini dagli 8 anni in su.

Questo workshop si svolge nella sede di Pescara in Piazza Garibaldi 42.

Durata: 2 ore

Programma: realizzazione di piatti e vassoi che verranno cotti in forni ad alte temperature e riconsegnati dopo 3 settimane.

Il costo di partecipazione è di € 40 ed include la cottura di tre pezzi da scegliere tra i migliori creati. Per cotture di altri pezzi il costo aggiuntivo è di € 10 a pezzo