Workshop cinematografico per le scuole, ecco quando in Abruzzo

Al via la settima edizione di #fattivedere, progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato agli adolescenti, in collaborazione con AIEOP. Mercoledì 14 aprile a Teramo e Pescara

REGIONE – Dopo il grande interesse riscosso durante le precedenti edizioni, tornano i workshop cinematografici #fattivedere organizzati grazie al prezioso contributo delle delegazioni di Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con la Commissione adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) negli istituti scolastici di 6 città italiane, durante i mesi di marzo e aprile 2021.

Gli incontri, tenuti online attraverso la piattaforma GoToWebinar, vedono la partecipazione dei divulgatori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici, al fine di affrontare il tema della diagnosi precoce in ambito oncologico e dell’adozione di stili di vita sani negli adolescenti. Dopo la proiezione del film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” (Alfonso Gomez-Rejon, 2015), verrà presentata la campagna di informazione e sensibilizzazione #fattivedere, ideata da Fondazione Umberto Veronesi e dedicata ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni con lo scopo di incoraggiarli a rivolgersi a un medico qualora dovessero insorgere sintomi sospetti e ad adottare uno stile di vita sano per mantenersi in perfetta salute anche in futuro.

“La campagna #fattivedere vuole sensibilizzare gli adolescenti sull’importanza di prendersi cura di sé e del proprio corpo, invitandoli a rivolgersi, senza paura né vergogna, a un medico in caso di necessità. Durante l’incontro, viene affrontato anche il tema dell’adozione di corretti stili di vita, affinché gli adolescenti possano assumere, in materia di salute, un atteggiamento consapevole fin da giovanissimi. Vogliamo rafforzare la cultura della corretta informazione scientifica, anche e soprattutto durante questo periodo legato all’emergenza sanitaria da Covid-19, portando in primo piano i risultati della ricerca scientifica, e pensiamo che i ragazzi debbano essere coinvolti” – afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Di seguito il calendario degli incontri:

mercoledì 24 marzo gli studenti degli istituti di Milano

lunedì 29 marzo gli studenti degli istituti di Torino

mercoledì 31 marzo gli studenti degli istituti di Roma

venerdì 9 aprile gli studenti degli istituti di Modena e Taranto

mercoledì 14 aprile gli studenti degli istituti di Teramo, Pescara e Taranto

All’incontro organizzato per mercoledì 14 aprile, grazie alla collaborazione della delegazione di Teramo e di Pescara, parteciperanno Fabio Di Todaro, giornalista del Magazine fondazioneveronesi.it, Daniela Onofrillo, Dirigente Medico dell’UOSD di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Pescara e la psicologa Pierpaola Sciarra dell’Ospedale Civico di Pescara. Sarà presente anche Sofia Fagà, ex paziente, per raccontare la sua esperienza personale.

L’incontro online inizierà alle ore 10.00 e prenderanno parte gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, del Liceo Scientifico Melchiorre Delfico, dell’Istituto Alessandrini-Marino, del Liceo Scientifico Einstein, dell’Istituto Di Poppa-Rozzi di Teramo e dell’Istituto Archimede di Taranto.