William Orlando è il nuovo allenatore delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto comunica di aver affidato a coach William Orlando la guida tecnica per la fase finale di questa stagione. Tarantino classe 1978, è proprio tra le fila della gloriosa Cras che trascorre anni importantissimi della sua carriera tra il 2010 e il 2013, conquistando da assistant coach uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa, oltre a due partecipazioni all’Eurolega.

Dopo un altro biennio da assistente nella massima serie a Umbertide, comincia il suo percorso come capo allenatore in A2 con Viareggio (salvezza ai playout), San Giovanni Valdarno (due qualificazioni consecutive ai playoff) e Ariano Irpino, quarta in classifica al momento dell’interruzione per Covid nel campionato 2019/20.

Queste le prime dichiarazioni del neocoach rosetano: “Sono molto contento di questa opportunità che mi viene data dalle Panthers Roseto: i miei obiettivi personali coincidono con quelli della società, che sta crescendo e diventando una realtà sempre più importante. È la prima volta per me da capoallenatore in Serie B e portare eventualmente Roseto alla promozione sarebbe un grandissimo orgoglio: vista dal di fuori in questi mesi lo meriterebbe, perchè ha un’organizzazione e una competenza tra i dirigenti che tante società anche di categorie superiori non hanno. In particolare, sono felice di collaborare con il ds Laura Ortu, che stimo e conosco da tanto: finalmente le nostre carriere si sono incrociate. Il tempo a disposizione è poco, ma spero di essere utile alla causa e di portare Roseto alla promozione in A2!”.