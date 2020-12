William “Bill” De Laurentis grande ristoratore in Canada

TERAMO – William “Bill” De Laurentis nacque in Canada, il 23 luglio del 1918, da Francesco e Angelina Apostoli. I suoi genitori erano emigrati dalla frazione di Miano del comune di Teramo. Il padre emigrò, nel 1906, alla ricerca del “sogno americano”. Giunse ad “Ellis Island” sul piroscafo “Konig Albert”. Cinque anni dopo, nel 1911, tornò a Teramo dove sposò Angelina Apostoli. Nello stesso anno i due ripartirono per gli Stati Uniti (viaggiarono sul piroscafo “Prinzess Irene”). Successivamente si trasferirono in Canada.

Vissero nel quartiere di “The Ward” (uno dei primi bassifondi di Toronto. Fu il luogo in cui si stabilirono per la prima volta gli immigrati italiani che spesso vivevano in fatiscenti baracche) e oltre a “Bill” ebbero atri due figli: Fred e “Joe”. “Bill” si legò ad un vecchio maestro di musica che gli imparò a suonare il flauto, il clarinetto e il sassofono. Divenne un abile musicista e iniziò ad esibirsi professionalmente, negli anni ’30, in musica jazz e big band. In particolare suonò con “Trump Davidson Band” (una delle prime band jazz del Canada) e la “George Saltstone’s Orchestra”. Ad Ottawa, durante un concerto, conobbe Freda Milne che poi, nel 1941, sposò (gli diede due figli: Frank e Fred). Durante la Seconda Guerra Mondiale servì, come sergente, nel corpo delle “Governor General’s Foot Guards” e fu componente della banda militare come sassofonista.

Nel 1948, insieme al fratello “Joe”, aprì a il “The Dell Tavern” (uno dei primi ristoranti italiani di Toronto che, in breve, divenne il popolare ritrovo per uomini d’affari, musicisti, sportivi e giornalisti locali). Fu un successo e gli italo-canadesi arrivavano da ogni dove per mangiare al “The Dell Tavern”. Nel 1962 “Bill” decise, sempre insieme al fratello “Joe”, di ampliare l’attività ed aprì, in Elm Street, il “Theatre in the Dell” (divenne famoso per spettacoli di cabaret di grande successo come: “Oh, Coward!” (rivista musicale in due atti ideata da Roderick Cook); “What’s a Nice Country Like You” e “Toronto…Toronto”). Nel locale si esibirono attori e cantanti che in seguito ottennero successo e fama a Hollywood o in televisione.

Il 15 luglio del 1986 lui e il fratello decisero di cessare la loro attività. “Bill” fu un autorevole personaggio negli ambienti economici e sociali della città. Fu Presidente della “Harry Newman Foundation” e della “Toronto Central Lions Club” oltre che autorevole esponente del “Islington Golf Club”. William “Bill” De Laurentis morì il 21 ottobre 2012.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”