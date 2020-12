Giulianova, i negozi convenzionati con i “Buoni Spesa”

Approvato il quarto elenco con 250 famiglie beneficiarie per un valore di 69 mila euro. Le famiglie assegnatarie verranno contattate telefonicamente ed insieme ai ticket riceveranno anche delle confezioni di mascherine

GIULIANOVA – Con determina dirigenziale è stato approvato il quarto elenco dei nuclei familiari giuliesi in difficoltà economiche, gravate dalla emergenza sanitaria Copvid-19, che potranno beneficiare dei Buoni spesa, come stabilito dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento di Protezione Civile.

I nuovi beneficiari sono 250, per un valore in Buoni spesa di 69.020,00 euro.

Le famiglie assegnatarie verranno contattate telefonicamente ed insieme ai ticket riceveranno anche delle confezioni di mascherine.

I buoni potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali giuliesi convenzionati con il Comune di Giulianova.

“Ringrazio per il lavoro certosino gli Uffici comunali che ci hanno permesso di approvare il quarto elenco prima delle festività natalizie– dichiara la Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – 250 saranno i nuclei familiari giuliesi assegnatari, di cui 221 che hanno presentato l’istanza e 29 in carico ai servizi sociali dell’Ente. Con questo piccolo contributo speriamo di poter portare un po’ di sollievo all