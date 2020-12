Mobilità green a Pescara: prima città a installare JuiceLamp

Masci: “La città di Pescara ha nel Dna la promozione dell’innovazione. Il concetto di smart city rappresenta un’impronta che ci pone all’avanguardia e ci proietta verso il futuro”

PESCARA – Il Comune di Pescara ed Enel X archiviano con successo il primo anno di sperimentazione delle JuiceLamp, l’innovativa soluzione che, non solo è in grado di svolgere la funzione di illuminazione pubblica, ma anche di ricaricare i veicoli elettrici con le stesse modalità di una infrastruttura standard evitando ulteriore occupazione di suolo pubblico, in linea con i principi di mobilità sostenibile e circolarità.

Le due JuiceLamp sono state installate a dicembre 2019 in Corso Umberto I a Pescara, prima città al mondo dove la business unit del Gruppo Enel specializzata in innovazione e servizi energetici avanzati ha testato il nuovo prodotto. Le due infrastrutture hanno consentito in un anno la ricarica di oltre 500 auto elettriche grazie ai KWh messi a disposizione gratuitamente ai cittadini da Enel X, Amministrazione Comunale e Pescara Energia.

Durante il primo anno di sperimentazione i cittadini hanno utilizzato le JuiceLamp quotidianamente confermando l’interesse verso l’utilizzo di un prodotto innovativo che contribuisce allo sviluppo della mobilità sostenibile, a beneficio dell’ambiente e della collettività.

«La città di Pescara – sottolinea il sindaco Carlo Masci – ha nel Dna la promozione dell’innovazione. Il concetto di smart city rappresenta un’impronta che ci pone all’avanguardia e ci proietta verso il futuro. Abbiamo accolto con grande favore ed entusiasmo la proposta di Enel X poiché coniuga la modernità finalizzata a una visione della città più vivibile nel rispetto dell’ambiente e considera la tecnologia come valore aggiunto».

«Siamo estremamente soddisfatti di avere trovato nell’amministrazione comunale di Pescara un interlocutore lungimirante e sensibile verso soluzioni intelligenti a beneficio della qualità della vita in città. Le JuiceLamp riescono a coniugare in modo eccellente tecnologia e principi di sostenibilità e di circolarità. Auspico che il positivo traguardo raggiunto in questo anno di sperimentazione possa portare a nuove proficue collaborazioni con la città di Pescara e con altre amministrazioni attente alla qualità di vita dei propri cittadini», afferma Augusto Raggi, Head of Enel X Italy.

Le infrastrutture sono costituite da 4 punti luce a led telecontrollati e 2 punti di ricarica per veicoli elettrici da 22KW, ciascuno visualizzabile e gestibile dall’app JuicePass di Enel X. La Juicelamp è pensata per sostituire pali a fine vita e prevede all’interno della medesima infrastruttura 2 punti di ricarica per auto elettriche e altri servizi a valore aggiunto quali: video sorveglianza per una città più sicura, sensori di smart-parking e smart-traffic per una città più intelligente in grado di dare informazioni in tempo reale al Comune e cittadinanza sui parcheggi disponibili e dati ai fini dell’ottimizzazione della mobilità.