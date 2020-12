Wiki Loves Abruzzo 2020, numeri e risultati premiazione

9 foto premiate, 9 i Comuni di tutte le province abruzzesi con monumenti e siti naturalistici oggetto delle foto vincitrici, 396 foto

PESCARA – Grazie alla risposta dei rappresentanti delle istituzioni, associazioni e privati che hanno rilasciato le liberatorie necessarie, l’Abruzzo con i suoi borghi, città, monumenti e siti naturalistici, è stato immortalato nelle foto degli autori degli scatti nel concorso Wiki Loves Abruzzo, edizione locale del concorso internazionale Wiki Loves Monument, gestito in Italia da Wikimedia Italia. A seguito delle liberatorie necessarie, i fotografi partecipanti a Wiki Loves Abruzzo 2020 hanno contribuito ad arricchire il database mondiale Wikimedia Commons, rilasciando le fotografie con licenza CC BY SA, consentendo ai fruitori di utilizzarle per le voci di Wikipedia e per ulteriori progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese nel mondo, con effetti anche sulla promozione del turismo.

Nella cerimonia trasmessa in diretta live, la giuria Wiki Loves Abruzzo ha premiato le seguenti foto dedicate a monumenti, siti naturalistici, foto d’insieme:

prima classificata: Veduta di Pacentro – Comune di Pacentro (AQ) di Andrea Lucente;

seconda classificata: Veduta della torre dell’orologio – Comune di Atri (TE) di Gino Marcone;

terza classificata ex aequo: Scanno (AQ)… ed è subito sera – Comune Di Scanno (AQ) di Mario Romano;

terza classificata ex aequo: Eremo nella Roccia – Comune di Roccamorice (PE) di Eugenio Panichi;

terza classificata ex aequo: From my balcony – Comune di Città Sant’Angelo (PE) di Antonello De Beradinis;

prima classificata “foto d’insieme” provincia di L’Aquila: Barrea al tramonto – Comune di Barrea (AQ) di Nicola Abbrescia

prima classificata “foto d’insieme” provincia di Chieti: Il borgo di Pennadomo – Comune di Pennadomo (CH) di Andrea Lucente

prima classificata “foto d’insieme” provincia di Teramo: Cellino Attanasio – Comune di Cellino Attanasio (TE) di Guido Castelli

premio speciale “Case di fotografia”: Veduta della torre dell’orologio – Comune di Atri (TE) di Gino Marcone;

premio speciale “Civitella Alfedena”: Civitella Alfedena – Comune di Civitella Alfedena (AQ) di Maria Laura Catalogna.

La Giuria Wiki Loves Abruzzo 2020 è stata composta da: soci e coordinatori di Abruzzo Wikimedia Italia, Carla Colombati, Dimitri Bosi, Anastasia Nespoli, con esperti professionisti, Emanuela Amadio (docente di fotografia e founder di Case di Fotografia), Lisa Cipollone (fotografa, admin Volgo Abruzzo e Volgo Chieti, Smart Ambassador Regione Abruzzo), Luca Benedetti (fotografo e videomaker, co admin @ig_laquila_, Smart Ambassador Regione Abruzzo), Salvatore Costa (fotografo, cofondatore di Abruzzo delle Meraviglie), Giancarlo Pierannunzi (produttore di contenuti digitali di promozione del territorio, Smart Ambassador Regione Abruzzo), Roberto Verolino (fotografo, fra i vincitori dell’edizione Wiki Loves Abruzzo 2019), insieme a membri FIAF partner di Wikimedia, Marco De Angelis (delegato FIAF provincia di Pescara – presidente Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara), Romano Visci (Benemerito della Fotografia Italiana BFI – delegato FIAF Provincia di L’Aquila, Artista Fotografico Italiano AFI), e un outsider innamorato dell’Abruzzo per uno “sguardo” esterno, Fabio Accorrà (travel blogger, fotografo e scrittore). Hanno collaborato con la giuria per gli aspetti tecnici: Lorenzo Marconi (ingegnere – wikipediano admin), Pietro Valocchi (ingegnere – wikipediano).