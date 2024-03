Concorso docenti 2024, in Abruzzo 1096 candidati impegnati nella prova scritta

Le cattedre destinate ai docenti di Infanzia e primaria disponibili in regione sono pari a 78 di cui 24 per l’Infanzia e 54 per la primaria

REGIONE – Ha preso il via oggi, con lo svolgimento delle prove scritte che proseguiranno domani, il concorso ordinario docenti infanzia e primaria posti comuni e di sostegno (D.M. 206/2023). In Abruzzo hanno preso parte alla prima prova 1.096 candidati a fronte di 1.398 aspiranti previsti per la giornata odierna pari al 78,4%. Le cattedre destinate ai docenti di Infanzia e primaria disponibili in regione sono pari a 78 di cui 24 per l’Infanzia e 54 per la primaria, mentre il totale della candidature uniche pervenute (ossia degli aspiranti docenti che non hanno proposto domanda su piu’ classi di concorso) è pari a 2.399 aspiranti docenti.

Dal 13 al 15 marzo prossimi sarà espletata, invece, la prova scritta per il concorso ordinario docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. (D.M.205/2023). Sono pervenute 8.492 candidature di cui 6.410 candidati unici per la copertura di 83 posti nelle scuole secondarie di primo grado e 233 nella secondaria di secondo grado, per un totale in regione di 316 cattedre.

Il totale delle cattedre che dovranno essere coperte in Abruzzo per ogni ordine e grado è di 394.

Si invitano i candidati a prendere visione della modalità di svolgimento delle prove scritte sul sito dell’USR Abruzzo https://www.miur.gov.it/web/abruzzo