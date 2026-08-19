West Nile in Abruzzo: confermati due casi, pazienti stabili e situazione monitorata

TERAMO/CHIETI – In Abruzzo sono stati confermati i primi due casi umani di virus West Nile, un’infezione che non si trasmette da persona a persona e che, secondo le autorità sanitarie, non deve generare allarmismi. La situazione è monitorata costantemente e i protocolli di prevenzione sono già attivi sul territorio.

Il primo caso riguarda un uomo di 85 anni, segnalato dalla Asl di Teramo e ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Mazzini. L’anziano si era presentato con febbre e dolori articolari, ma le sue condizioni sono stabili e in miglioramento. Il secondo caso è stato accertato oggi 19 agosto a Chieti: una donna di 75 anni è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Annunziata, anche lei in condizioni stabili e sottoposta alle terapie previste.

La presenza del virus non è inattesa: già a fine luglio era stata rilevata in alcune zanzare catturate nelle trappole di sorveglianza installate nei comuni costieri di Pineto e Mosciano Sant’Angelo, nell’ambito dei controlli periodici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZS). Il West Nile si trasmette esclusivamente tramite la puntura della zanzara comune Culex pipiens, attiva soprattutto dal tramonto all’alba.

Le ASL locali hanno attivato le misure di prevenzione e invitano la popolazione a seguire alcune semplici regole domestiche per ridurre il rischio di punture: evitare ristagni d’acqua nei giardini e nei sottovasi, installare zanzariere alle finestre, mantenere pulite le grondaie e utilizzare repellenti sulla pelle nelle ore serali. Sono indicazioni basilari ma efficaci per limitare la proliferazione delle zanzare e proteggersi.

Le autorità sanitarie confermano che il quadro è sotto controllo e che la sorveglianza proseguirà nelle prossime settimane, insieme alle attività di prevenzione rivolte alla cittadinanza. I due casi registrati non modificano la valutazione epidemiologica regionale, ma ricordano l’importanza di adottare comportamenti corretti durante la stagione estiva.