Texture – Corpo in trama: danza e tessitura tra Abruzzo e Sardegna

TORNIMPARTE – Un progetto che intreccia danza contemporanea, patrimonio culturale e pratiche artigianali, costruendo un ponte creativo tra Abruzzo e Sardegna attraverso il corpo, la memoria e la materia. Texture – Corpo in trama è il nuovo percorso di ricerca, formazione e produzione ideato da Francesca La Cava, direttrice artistica e coreografa del Gruppo e-Motion, in collaborazione con il compositore e musicista Alessandro Olla. Un viaggio artistico che, da luglio, attraversa residenze, laboratori partecipativi e momenti di restituzione pubblica, fino al debutto previsto il 17 ottobre 2026 a Vigliano Biellese, all’interno della stagione Erios in Movimento.

Il progetto nasce dall’incontro tra danza contemporanea e tessitura tradizionale, due linguaggi che condividono una grammatica fatta di regola e libertà, memoria e innovazione, ripetizione e trasformazione. La tessitura, componente identitaria di molte comunità italiane – in particolare di Sardegna e Abruzzo – diventa materia poetica e simbolica: custodisce storie, rituali e visioni del mondo, tramandate di generazione in generazione.

La ricerca coreografica si sviluppa attraverso l’ascolto del gesto artigianale: i movimenti delle mani sul telaio diventano principi compositivi, matrici di ritmo e relazione, generatori di nuove possibilità espressive. Nel processo creativo, i corpi dei performer si intrecciano come fili, costruendo una composizione collettiva che richiama la nascita di un tessuto. Ogni gesto genera connessioni, attraversamenti, densità e vuoti, proprio come accade nel lavoro sul telaio.

Elemento centrale del progetto è la dimensione partecipativa: Texture – Corpo in trama si sviluppa attraverso laboratori di danza e composizione corporea aperti alle comunità locali, concepiti come luoghi di scambio e trasmissione reciproca. Le residenze artistiche diventano strumenti di ascolto e immersione nei territori, permettendo agli artisti di entrare in relazione con le pratiche culturali locali e trasformarle in materia creativa.

Il percorso è iniziato a luglio a Tornimparte (AQ), all’interno del programma di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, con i primi laboratori e una fase di residenza. Dal 23 al 27 agosto 2026, la ricerca proseguirà presso Rebeccu Arte e Ospitalità, nel territorio di Bonorva (SS), per dialogare con paesaggio e comunità. Il 28 agosto è prevista una restituzione pubblica a Rebeccu, mentre il 29 e 30 agosto il progetto sarà ospite del Festival In Situ di Isili (SU) con ulteriori momenti di presentazione e confronto.

Tutte queste tappe renderanno visibile l’evoluzione del processo creativo, valorizzando la dimensione aperta e partecipata della ricerca. L’esito finale debutterà il 17 ottobre 2026 a Vigliano Biellese (BI), portando in scena una riflessione sul rapporto tra corpo, memoria e materia: un tessuto vivente di relazioni, in cui ogni presenza contribuisce alla costruzione di un disegno collettivo in continua trasformazione.