Werewolf Run 2022 torna con la 16esima edizione a Pescara

PESCARA – Werewolf Run, la competizione di corsa ad ostacoli Made in Italy ormai giunta alla sua 16ima edizione, Domenica 30 Ottobre sarà di scena a Pescara. Alle 9.00 apriranno gli accrediti presso lo stabilimento balneare Lido Beach sul lungomare Matteotti e alle 11.00 l prima batteria aprirà l’evento. Atleti ma anche neofiti provenienti da tutta italia giungeranno a Pescara per mettersi alla prova su questo percorso di 10 km tra sabbia, asfalto fino al giro di boa all’interno della pineta D’Avalos.

Werewolf Run è un circuito di gare con l’obiettivo di mettere i partecipanti di fronte ai propri limiti e tutti coloro che sfidandosi riusciranno a concludere il percorso tagliando il traguardo otterranno la madaglia “finisher”.

Interverranno a supporto dell’organizzazione come giudici anche i licei sportivi di Pescara e Atri.

L’organizzazione viste anche le condizioni meteorologiche è fiduciosa che questa per Pescara sarà una giornata di sport e divertimento non solo per i partecipanti ma anche per tutti coloro che potranno godere dello spettacolo offerto e della musica che intratterrà il pubblico e accompagnerà gli atleti attraverso gli ultimi ostacoli, al traguardo.

Sulla spiaggia accanto a nave di Cascella i partecipanti si confronteranno con gli ultimi sette terribili ostacoli: trasporteranno carichi, supereranno pareti e circuiti in sospensione e solo alla fine l’arco di arrivo li incoronerà Finisher.

Il Comune di Pescara ha supportato l’organizzazione e l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli ha voluto fortemente l’approdo di questo circuito nella sua città. Werewolf Run, gara di punta italiana per lo sport OCR è infatti in Abruzzo una realtà forte e per l’Abruzzo un valore aggiunto di innovazione.