Gara podistica Città di Canosa Sannita 2022: il programma

CANOSA SANNITA – Un programma intenso attende Canosa Sannita domenica 30 ottobre con l’omonimo Gara Podistica che ha tutte le intenzioni di far parlare di sé tre anni dopo l’ultima edizione prima della pandemia. Con il patrocinio del comune di Canosa Sannita, il merito va ascritto ancora una volta alla Progetto Running che organizza in casa la propria manifestazione valevole per i circuiti Corrilabruzzo e anche sotto l’egida della Uisp Settore di Atletica in seno al Corrilabruzzo.

Nel 2019 la gara podistica si svolse su un tracciato cittadino inedito per il rifacimento della pavimentazione nel corso principale di Canosa Sannita e quest’anno si torna a quello classico di 3,3 chilometri da ripetere tre volte per la competitiva di poco sotto i 10 chilometri (partenza alle 10:00) e uno soltanto per la passeggiata non agonistica (partenza dopo la competitiva). Alle 9:00 il via per le gare riservate ai bambini e ai ragazzi di differente età e distanze: (100 metri per 0-5 anni, 400 metri per 6-9 anni, 700 metri per 9-11 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 2.000 metri per 15-16 anni).

Con il sito web di riferimento Timingrun per le iscrizioni, il costo è di 8 euro per la competitiva, 5 euro la passeggiata, 3 euro per bambini e ragazzi.

Parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’associazione “Nella Lotta Onlus”, fondata da Gregory Primante, di Canosa Sannita, sempre impegnato nel volontariato. All’età di 19 anni colpito da un sarcoma, con la consapevolezza delle difficoltà che questa malattia comporta, ha fondato l’associazione “Nella Lotta”. Venuto a mancare il 27 marzo del 2010, il suo amore continua a vivere in quest’associazione che si occupa di assistenza, da parte di volontari, a soggetti colpiti da tumore e delle loro famiglie. Questo tandem tra podismo e solidarietà è stato voluto dal dottor Giuseppe De Palma oltre che dagli organizzatori della Progetto Running.

“Oltre ad accogliere tanti podisti competitivi – spiega Franco Giurastante, presidente della Progetto Running – i nostri concittadini sono parte attiva della nostra manifestazione partecipando alla passeggiata non competitiva che ha visto, nell’ultima edizione, la presenza del nostro primo cittadino Lorenzo Di Sario, a cui va il mio personale ringraziamento insieme a tutta l’amministrazione comunale. Questo ci fa onore e domenica prossima attendiamo il fiume di gente alla partenza, momento che è mancato in questi anni di assenza a causa della pandemia, così come l’aspetto dedicato alla solidarietà al quale teniamo molto. Per tutti i partecipanti adulti, è previsto sia il pacco gara che il pacco ristoro alla riconsegna del chip cronometraggio. Per prolungare la festa, dopo le premiazioni, abbiamo predisposto in collaborazione con la Pro loco di Canosa Sannita un pranzo a base di porchetta e fiumi di birra”.

Una gara molto premiata sia in quantità che in qualità. “E rimarrà tale anche quest’anno – sottolinea Franco Giurastante – con le premiazioni estese ai primi otto di ogni categoria, ai primi tre assoluti uomini e donne, alle prime cinque società con più iscritti e alla più numerosa fuori Abruzzo, senza dimenticare i bambini e i ragazzi con coppe ai primi tre classificati e medaglie a tutti i partecipanti. Per questo ringraziamo i nostri partner di fiducia Convivium, Primante Carburanti, Vini Tiberio, D’Eusanio Rimorchi, Piattelli Trasporti, Primante Carburanti, Ferro Battuto Di Prinzio, Rabottini Cicli Sport, D’Alicandro Macchine Agricole, Primante Massimo Area Servizi, Collefrisio Vini, Sannitica Cantina Cooperativa, Giosport e Todis Canosa Sannita”.