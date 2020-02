Pescara, promozione progetti culturali: al via il bando pubblico

PESCARA – «Un esempio di trasparenza e di impegno fattivo nella promozione culturale, che testimonia l’impegno di questo assessorato a valorizzare progetti validi e interessanti». L’assessore Mariarita Paoni Saccone definisce così la pubblicazione per la prima volta del bando pubblico sul sito istituzionale del Comune di Pescara inerente la concessione di contributi ordinari per l’anno 2020. L’ammontare complessivo non può essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal programma di attività ammesso a contributo e non può comunque essere superiore al 60% dell’ammontare complessivo delle spese suddette. L’avviso è finalizzato a predisporre una graduatoria di progetti culturali da svolgersi nel corso dell’anno 2020 esclusivamente sul territorio del Comune di Pescara.

Gli ambiti di applicazione sono:

attività di conservazione;

accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città;

per allestimento di mostre d’arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città;

per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali;

per eventi artistici, culturali, editoriali, creativi e di spettacolo.

L’importo complessivo è pari ad € 28.500,00 da assegnare in base alla graduatoria.

Possono beneficiare di contributi ordinari:

a) le associazioni e i comitati, costituitisi con Statuto anche se privi di personalità giuridica, che sono iscritti all’Albo delle libere forme associative;

b) le fondazioni, le organizzazioni, gli enti senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività sul territorio comunale, che sono iscritti all’Albo delle libere forme associative;

essi possono essere concessi esclusivamente per attività e soggetti senza scopo di lucro, ovvero laddove non vi sia distribuzione di utili ai soci e non si svolga attività commerciale se non occasionalmente e limitatamente al conseguimento degli scopi sociali.

COME PRESENTARE DOMANDA

Le domande, con documentazione adeguata, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 4 marzo 2020 esclusivamente a mezzo PEC avente come oggetto: “Domanda di assegnazione contributi ordinari – anno 2020” al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it

Info: http://www.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/601/AVVISO_PUBBLICO_CONTRIBUTI_ORDINARI.PDF