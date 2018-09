Eventi a L’Aquila: weekend dal 21 al 23 settembre

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano le passeggiate per ascoltare il bramito del cervo ma anche la musica dal vivo e le mostre

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del secondo weekend di settembre nell’aquilano c’è Per le mostre si segnalano “Tra forma e contrasto”, personale di Laura Rosati a Palazzo Fibbioni a L’Aquila e quella fotografica “Un giorno da fisico” presso il Rettorato del GSSI a L’Aquila. I dettagli si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 21 settembre 2018



Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta si va a cavallo nelle valle limitrofa a Scanno e in ebike a Campo di Giove. Alle ore 16.30, presso la sala Rivera di Palazzo Fibbioni, sede attuale del Comune, si svolgerà il seminario-dibattito dal tema: “I collegamenti con Roma su ferro come motore di sviluppo dell’economia dell’Abruzzo. Nuova lettura di antichi progetti ferroviari”. Dalle ore 19.30 torna l’appuntamento con la Fiesta Espanola al Ristorante Andalucia de L’Aquila. Sempre a L’Aquila dalle ore 22 presso la Birreria del Gran Sasso a L’Aquila tributo a Francesco De Gregori a cura degli Adelante, dalle ore 22.30 live dei TNL all’Irish Cafè.

Sabato 22 settembre 2018

Si va a cavallo nelle valli limitrofe di Scanno, in ebike al Lago di Pantaniello, a piedi in notturna da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio e nei dintorni di Barrea per ascoltare il bramito del cervo. Dalle ore 10 presso la sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio Regionale d’Abruzzo conferenza stampa dedicata al progetto “Nove artisti per la ricostruzione” e all’Amphisculpture di Beverly Pepper per Parco del Sole. Alle ore 11.30, restituzione alla città della fontana di Piazza Nove Martiri, con la sua storica statua danneggiata dal terremoto prima e soggetta ad atti vandalici nel 2013. Dalle ore 17.30 in occasione della Giornata del Patrimonio indetto dal Ministero dei Beni Culturali, concerto presso l’Abbazia Celestiniana di Santo Spirito al Morrone. Dalle ore 18 presso Vieniviaconme sarà presentato il libro “La leggenda della mandorla Filippo Cea”, a cura di Elettra Ceglie. Alle ore 20. 30 presso l’Enoteca Quattro Quarti de L’Aquila, appuntamento con la voce di Sara Bernardi accompagnata dalla chitarra di Luca Biasini.

Domenica 23 settembre 2018

Tra le escursioni in programma si segnalano quelle a cavallo nelle Valli di Scanno, quelle a piedi nel bosco di Sant’Antonio e a Castel del Monte. Alle ore 9.30 dal Parco del Castello a L’Aquila prenderà il via la Maratona del Sorriso. Dalle ore 16.00 alle ore 19.30 appuntamento con i My Little Pony: Rainbow Dash e Pinkie Pie arrivano al Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano per dare vita a un pomeriggio magico e colorato all’insegna dell’amicizia.