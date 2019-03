Eventi a Chieti: weekend dal 9 al 10 marzo

Cosa fare in provincia di Chieti nel secondo fine settimana di marzo? In primo piano gli spettacoli a teatro e la musica dal vivo



CHIETI – Questa settimana, eccezionalmente, gli appuntamenti del weekend si riferiscono esclusivamente al sabato e alla domenica perchè a quelli del venerdì, giorno della Festa della donna, abbiamo dedicato una sezione apposita. Al centro del secondo fine settimana di marzo, nel teatino ci sono gli spettacoli teatrali e la musica del vivo. Per le mostre si segnala Più in là che Abruzzi, di Eugenio Tibaldi, allestita al Museo Michetti di Francavilla al Mare. Per quanto riguardale novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Sabato 9 marzo 2019

Tantissime le ciaspolate in agenda per questo finale di stagione: con aperitivo allo chalet e sosta relax al centro benessere in località Majelletta, con polenta in chalet. In occasione della Settimana dei Musei visita gratuita ai Musei Civici di Palazzo D’Avalos a Vasto. Alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti va in scena Il Misantropo di Moliere, con Giulio Scarpati e Valeria Solarino; al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo il monologo Adesso. Dalle 21.30 all’Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla al mare lo spettacolo de I 4 Santi Ma che scherzi? Dalle 22 allo Stammtisch Tavern di Chieti il tributo a Elisa dei Mechanichal Dreams; all’Old School Diner a Casoli il live dei Monokings, formazione rockabilly che proviene da Roma e che ha calcato i palchi di mezza Europa; al Beat Cafè di San Salvo sarà invece ospite il rapper Inoki Ness. Dalle 22.30 al The Hostel gli Hydra rendono omaggio alla musica dei Toto; al Pub Il Tamarillo Brillo di Lanciano tributo a Luciano Ligabue a cura dei Tra palco e realtà. Dalle 23 all’Amenabarcafè di Vasto il live degli Acoustic Trio spazia dalla musica Anni ’60 a quella dei giorni nostri.

Domenica 10 marzo 2019



In agenda tra le occasioni per trascorrere la giornata all’aperto, la ciaspolata al tramonto con aperitivo e sosta relax al centro benessere e l’escursione nel borgo di Pretoro con attività di avvistamento del lupo. In occasione della Settimana dei Musei visita gratuita ai Musei Civici di Palazzo D’Avalos a Vasto. É il giorno del Carnevale Atessano. Dalle 16.30 al Museo Archeologico La Civitella di Chieti il laboratorio per bambini dai 6 anni in su Nella bottega del mosaicista. Alle 17 al Teatro Marrucino di Chieti replica de Il Misantropo di Moliere, con Giulio Scarpati e Valeria Solarino. Alle 17.30 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena Peter Pan. Si balla latino al The Hostel di Chieti all’Arhea latina di Vasto.