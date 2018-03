Weekend del 10 e 11 marzo di eventi musicali a Chieti

Al foyer del teatro Marrucino, sabato il quartetto Tetra e il quintetto Anemos mentre domenica in scena il Contemporary Vocal Ensemble diretta da Angelo Valori

CHIETI – Dopo il tutto esaurito di sabato scorso con Maria Tsulimova, la stagione musicale della ArtEnsemble e del teatro Marrucino prosegue con tre appuntamenti in due giorni: domani, sabato 10 marzo alle 18, è la volta del quintetto Anemos e del quartetto di sassofoni Tetra. Appuntamento nel foyer, luogo dei due concerti. Biglietto 7 euro, posto unico. Titoli d’ingresso disponibili anche su CiaoTickets.

Il quintetto Anemos è composto da Maria Cama flauto, Nick Di Giovanni oboe, Alessandro Muscianese corno, Davide Aquino fagotto, Luisa D’Annunzio clarinetto. In programma Agay (Five easy dances), Mozart (Divertimento n8) e Gershwin (Selections from Porgy and bess).

Il Tetra Saxophone Quartet è invece formato da Giuseppe Olivieri sax soprano, Nicola Di Claudio contralto, Angelo Petrucci tenore, Michele Mariani baritono. I quattro proporranno composizioni classiche di Pienè, Francaix, Nagle.

Domenica 11 invece, salirà sul palco principale dello storico teatro, alle 18, Il Contemporary Vocal Ensemble (M. Edit – The Wonderer) diretto da Angelo Valori. Biglietto intero 12 euro, ridotto studenti under 25 e cittadini over 65, 8 euro. Per info: 340/0954309 oppure 0871/321491.

Il gruppo – nato all’interno del Conservatorio di Pescara – è composto dagli studenti del dipartimento di Popular Music e di Jazz. Nonostante la sua recente formazione, si è già esibito in oltre cinquanta concerti, raccogliendo sempre un caloroso consenso.

In scaletta brani pop, soul, funk e evergreen internazionali come Stand By Me (Ben E. King) e Ain’t no mountain high enough (Marvin Gaye). Non mancheranno brani di Kenny Garret, Donna Summer, Weather Report, Pharrel Williams. Da notare inoltre, come al repertorio internazionale si unirà la rielaborazione di alcuni pezzi di Pino Daniele e Lucio Battisti. Proprio a quest’ultimo e a Mogol è stato di recente dedicato un concerto – alla presenza dello stesso Mogol – che ha ottenuto uno straordinario successo, in seguito al quale il gruppo è stato invitato a prendere parte alla trasmissione televisiva Viva Mogol (RAI 1).

Compositore, direttore d’orchestra, produttore, insegnante, membro dell’AEC – Associazione Europea dei Conservatori – Angelo Valori è un punto di riferimento per la scena musicale abruzzese ed italiana. Nella sua carriera, anche la scrittura delle musiche per lo spettacolo di danza Cleopatra, rappresentato nel 2008 al Teatro dell’Opera di Roma. Titolare di cattedra presso il conservatorio pescarese, Valori tiene regolarmente masterclass e concerti, talvolta presso il Berklee College di Boston e Columbia College di Chicago (dove è stato invitato come Guest Artist in residence). Nel lo scorso anno è stato anche coordinatore nazionale di un progetto di formazione organizzato dal CET di Mogol.

Questi i protagonisti dell’atteso concerto: Giulia Giansante, Nicole Massanisso, Chiara D’Emilio, Martina Villanese, Rossana De Pace, Rossana Virgilio, Lidia Conte, Benedetta Scrivani, Ilaria D’Andragora, Rebecca Pecoriello, Ilaria Lorenzetti, Morena Pavone, Rosanna Di Lisio, Simone Grifone, Denis D’Aviero, Andrea Belisari, William Di Giovanni, Marco Imperatore, Simone Flammini. Pierfrancesco Speziale, Ivan Di Sipio, Tastiere; Matteo Troiano, Christian Mascetta, Marco Petta, Chitarre; Roberto Pace, Francesco Gentile, Francesco D’Alessandro, Basso; Giacomo Parone, Simone D’Alessandro, Francesco Troiano Batteria