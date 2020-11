Web radio in Abruzzo, “Senti Chi Parla” per parlare di volontariato

Al via il palinsesto dell’emittente radiofonica promossa dal CSV Abruzzo e nata all’interno del network ANG inRadio, dell’Agenzia Nazionale Giovani

Tanti i temi al centro della programmazione di Senti Chi Parla, la radio che darà voce alle esperienze di solidarietà, inclusione sociale e legalità delle quattro province abruzzesi con trenta podcast che saranno pubblicati al ritmo di uno ogni due giorni. Il primo è già online da lunedì 23 novembre.

Quindici gli speaker under 30 che intervisteranno i protagonisti del volontariato, per raccontare le loro storie, far conoscere quali esperienze ci sono sul territorio e quale valore generano per la collettività, anche se spesso le azioni solidali sembrano essere invisibili. Anche l’Europa e il suo impegno per la promozione dell’impegno volontario sarà al centro di cinque podcast, dedicati a opportunità per i giovani cittadini europei come il Servizio Civile Universale, Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà.

Qui i titoli dei podcast:

SENTI CHI PARLA Primo podcast di presentazione del progetto “AngInRadio #piùdiprima”. I giovani speaker presenteranno la radio, gli obiettivi, il palinsesto, le aspettative;

DALLA PARTE DEI POVERI L’esperienza dei volontari del Servizio Civile nel Banco Di Solidarietà di Teramo durante l’emergenza COVID-19 con le testimonianze delle persone incontrate;

NOI CI SIAMO Le testimonianze delle volontarie della rete StarBene di Teramo che con la loro iniziativa danno un importante contributo culturale e sociale alla comunità;

LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID Modalità con cui è stata affrontata l’emergenza COVID-19 dalle scuole che hanno rapporti col CSV per Progetti di alternanza Scuola-Lavoro, con la testimonianza di insegnanti e alunni del Liceo Scientifico Einstein di Teramo;

LE COSE CHE PORTERÒ CON ME Il racconto della propria esperienza da parte dei volontari del Servizio Civile della Delegazione Territoriale di Teramo nel CSV Abruzzo;

CRESCERE IN DIGITALE Le tecnologie sono un tema caldo per i giovani: vantaggi e svantaggi di queste ultime e come si ripercuotono sul quotidiano;

#SERVIZIOCIVILE I volontari del CSV Abruzzo raccontano la propria esperienza di servizio: le paure, gli incontri, le attività;

LIBERI DI SCEGLIERE Spazio dedicato ai giovani che si sono messi in gioco attraverso l’impegno nelle Consulte Giovanili o con la costituzione di associazioni tra coetanei;

IN MARCIA Promuovere la Marcia della Pace 2020 e guardarla con gli occhi dei giovani, generatori di pace. Esperienze a confronto sul tema delle disuguaglianze e dei diritti umani;

GIOVANI ADULTI Il ritratto di una generazione che non ha paura di pensare;

DIVERTIMENTO Che cosa è il divertimento per i giovani e come si concretizza? Musica, locali, pub, alcool. Il racconto di una serata;

PERIFERIE #INSEGNALIBRO – CASA DI QUARTIERE La cultura del benessere per gli abitanti del quartiere di Pescara Villa del Fuoco;

IO, TU… VOLONTARI! La solidarietà si mette nello zaino. Il racconto dei ragazzi sul progetto che da più di vent’anni coinvolge ogni anno tantissimi adolescenti della provincia di Pescara avvicinandoli al mondo del volontariato;

SIGNORI RAGAZZI – ADULTI TRA I BANCHI DI SCUOLA Apprendere per tutta la vita rappresenta la nuova frontiera della cittadinanza. Ne parleremo partendo dall’esperienza del seminario “Studia da adulto, diventa grande – Educazione degli adulti, politiche europee e territorio”;

INCLUSIONE SOCIALE – LAVORO MIGRANTE Il progetto realizzato all’interno del bando Fami Prima, “Lavoro Migrante – REILAB Rete per l’inclusione, il lavoro e il bene comune”;

LA PIAZZA DEL BENE COMUNE CSV e associazioni fanno rete per diffondere la cultura della solidarietà e promuovere il volontariato nella collettività;

LA CITTÀ IN UN GIARDINO L’iniziativa che vuole restituire “IL GIARDINO DEGLI ABBRACCI” agli abitanti e agli alunni delle scuole del quartiere Tricalle di Chieti, attraverso una serie di iniziative in collaborazione con scuola, parrocchia ed Enti del Terzo Settore;

IL GIARDINO DEGLI ABBRACCI Un healing garden in un quartiere periferico di Chieti raccontato dai volontari che lo hanno realizzato;

STORIE FUORI DAL GUSCIO Il teatro all’interno del progetto “FUORI DAL GUSCIO – percorsi di cittadinanza attiva e rigenerazione urbana per il contrasto alle solitudini involontarie”;

THEARTE L’attività dell’associazione Thearte Aps che da anni opera nel territorio comunale di Chieti per promuovere la rinascita culturale della città con iniziative ed eventi;

I WILL TAKE WITH ME Si raccontano i volontari europei che sono stati ospiti del CSV Abruzzo – Delegazione Territoriale di Chieti;

JUDO ALL’ORIZZONTE Chiara Meucci, campionessa mondiale di Shuajiao (Judo cinese) è da anni volontaria dell’associazione “Orizzonte” di Francavilla al Mare. Ha deciso di allenare i ragazzi con disabilità che frequentano l’associazione. Il risultato? La squadra è da cinque anni campione d’Italia. Saranno loro, con Chiara, a raccontarci questa incredibile e bellissima storia;

LIBERA ESPRESSIONE Perché nessuno più deve essere lasciato solo! Lo slogan dell’associazione Libera di Chieti che con il Servizio telefonico, gratuito e riservato, permette a tutti di segnalare condotte corruttive e arrivare alla denuncia di reati di stampo mafioso;

AnimaliAMO Cosa fanno i volontari del canile rifugio di Chieti “Achille Bonincontro” e le loro incredibili storie quotidiane;

ORA TOCCA A TE Lo spazio dei giovani che vogliono mettersi in gioco nell’ambito del volontariato europeo, del servizio civile o con garanzia giovani;

TI MANDIAMO A QUEL PAESE GRATIS Racconto delle opportunità dello ESC, European Solidarity Corps;

PENSAEUROPA Il racconto delle sportello EUROPE DIRECT presente nel campus universitario G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e delle opportunità che offre ai giovani che vogliono fare un’esperienza in Europa;

ERASMUS GENERATION Esperienze, sogni e speranze della generazione Erasmus con l’intervista ai giovani di ESN Chieti-Pescara;

ERASMUS DAY Giornata dedicata all’incontro dei ragazzi, pronti per iniziare una nuova esperienza Erasmus, insieme a ESN Chieti Pescara;

SPEAKER PER UN GIORNO L’esperienza radiofonica raccontata dai protagonisti.

Sono 100 i presidi locali di ANG inRadio, il primo network radiofonico digitale istituzionale realizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’ente governativo che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del bando “ANG inRadio più di prima” grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Programma Europeo Erasmus+. 100 presidi digitali che trasmettono da 40 province presenti in 18 regioni.

Tale progetto – che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di strumenti digitali, valorizzare modelli positivi, amplificare le iniziative dell’Agenzia legate alle politiche giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolgerà 1.743 ragazzi (904 Maschi – 839 Femmine) che si dividono in 1.030 di età compresa tra i 18/25, mentre 713 nella fascia 25/30. Uno strumento finalizzato all’ascolto dei giovani e alla nascita di una comunità connessa in modo permanente all’istituzione. Il megafono delle iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, ma anche uno strumento per informare e ascoltare i giovani, protagonisti delle trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo della politica, della cultura, dell’informazione, del lavoro e della società. Uno spazio di promozione dei progetti nell’ambito di Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà partendo proprio dalla voce dei protagonisti; uno spazio fatto con e per i giovani per raccontare storie e modelli positivi che possano ispirare i giovani nel loro percorso di vita. Uno strumento che diventa occasione per favorire momenti di crescita e condivisione delle nuove generazioni con l’obiettivo di fare rete sui territori e promuovere inclusione e partecipazione giovanile partendo dal basso. Una radio libera, senza censura, dove i ragazzi possono raccontarsi, confrontarsi, crescere.

I podcast saranno disponibili sul sito csvabruzzo.it e sulla pagina Facebook dedicata ANG inRadio – Abruzzo Senti Chi Parla.