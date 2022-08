A Palazzo Tilli a Casoli una experience che riporta indietro nel tempo

Il 5, 12 e 19 agosto ci si potrà immergere in scene di vita del ‘700 con dame e cavalieri, tra reading di racconti abruzzesi e degustazioni

CASOLI – Immergersi in scene di vita quotidiana del Settecento e dell’Ottocento in un affascinante percorso tra passato e presente, tra tradizioni e sapori. È la nuova esperienza da vivere a Palazzo Tilli di Casoli (Chieti), l’edificio settecentesco riportato ai suoi fasti dall’imprenditrice Antonella Allegrino. I visitatori che vorranno scoprire il fascino della dimora storica potranno farlo anche attraverso una VR Experience che li condurrà tra da dame e cavalieri, in eleganti abiti d’epoca, impegnati in conversazioni nei saloni affrescati, in cene di gala e in balli sulla terrazza. La visita sarà accompagnata da reading di racconti abruzzesi e dalla degustazione di specialità dolciarie casolane. “Palazzo Tilli accoglie turisti e visitatori proponendo un’esperienza virtuale fortemente immersiva – spiega Antonella Allegrino – Attraverso l’uso di appositi visori potranno vivere scene e consuetudini del passato in una realtà che li avvolgerà completamente e sarà sovrapposta all’ambiente in cui si trovano. Sarà un emozionante coinvolgimento dei sensi, che li trasporterà in un viaggio nell’arte e nella bellezza. Ogni spazio potrà essere scoperto insieme alle abitudini del passato, ogni salone potrà essere ammirato in compagnia di dame e cavalieri. Nel corso della visita sarà proposto anche un reading di antiche leggende abruzzesi e una degustazione di squisiti dolci casolani perché riteniamo che sia importante valorizzare la storia e le tradizioni del territorio. L’iniziativa non è rivolta solo a coloro che stanno trascorrendo le vacanze in Abruzzo poiché può rappresentare anche un’esperienza da inserire in una forma di turismo di prossimità da vivere nel fine settimana e a pochi chilometri da casa”

I giorni fissati per le visite con VR Experience, che hanno una durata di circa 3 ore, sono il 5, il 12 e il 19 agosto, dalle 17 alle 20. Per info e prenotazioni, il numero da contattare è il 3425501354.